دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از استانداردهای معتبر بین المللی در ارزیابی دانشگاههای خارجی و مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان این دانشگاهها می تواند زمینه های ارتقای نظام سلامت کشور همگام با مجامع بین المللی را فراهم آورد.

بر همین اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر بررسی های ویژه وزارت متبوع، نظام های رتبه بندی QS، Times و Shanghai که بعضا از پراستنادترین نظام های رتبه بندی جهانی است را ملاک عمل قرار داده و سالانه فهرست دانشگاههای خارجی مجری آموزش علوم پزشکی که مورد تایید هستند را منتشر می کند.

در این راستا با بررسی های کارشناسی مدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درنظر گرفتن دانشگاه های برتر در رتبه بندی های OS، Times و Shanghai لیست نهایی دانشگاههای خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال تحصیلی ۱۹ ـ ۲۰۱۸ در رشته های علوم پزشکی تهیه شد.

در این فهرست ۶۴۵ دانشگاه از کشورهای مختلف مورد تایید وزارت بهداشت قرار دارند که با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مطابق با رای صادره در دویست و سی و دومین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۹۶ تصویب شد.

لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازنگری قرار گرفته و از ابتدای سپتامبر ۲۰۱۸ صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشند.

ضروری است تا متقاضیان تحصیل در دانشگاههای خارجی از ابتدای سپتامبر ۲۰۱۸ صرفا به دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه کرده و به این نکته دقت داشته باشند که در صورت تحصیل در دانشگاه هایی غیر از ۶۴۵ دانشگاه تایید شده، پس از فراغت از تحصیل، مدارک ایشان ارزشیابی نخواهد بود.

این شورا تاکید کرده است دانشکده ها و کالج های وابسته به دانشگاه اصلی نامبرده شده در این فهرست مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نیست.

جدول کشورها و تعداد دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در گروه علوم پزشکی