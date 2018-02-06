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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۵

کدخدایی خبر داد؛

نامه سیف به شورای نگهبان بررسی می شود

نامه سیف به شورای نگهبان بررسی می شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نامه سیف به شورای نگهبان مبنی بر معرفی افراد جهت انتخاب شورای فقهی بانک مرکزی بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت: شورای نگهبان در جلسه فردا - چهارشنبه - نامه ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معرفی افراد جهت انتخاب شورای فقهی بانک مرکزی، موضوع مفاد ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین در جلسه فردا لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور و طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی از مصوبات مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد کرد.

همچنین از مصوبات مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوبه 14/7/1380 و نیز لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر در دستور کار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

کدخدایی تاکید کرد: وی از مصوبات هیات وزیران به اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اشاره کرد که با دیوان عدالت اداری ـ استفساریه شرعی نیز در جلسه شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

کد مطلب 4221552

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