شناسایی ویروس جدید H۵N۶/ بیش از ۲۴ میلیون قطعه مرغ معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفر ماکنعلی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ویروس جدیدی در منطقه بوچاق کیاشهر استان گیلان، اظهار کرد: بعد از ۱۲ سال برای نخستین بار ویروس H۵N۶ وارد ایران شده است.

وی با بیان اینکه این ویروس توسط کارشناسان دامپزشکی استان در آزمایشگاه جامع بهداشت به موقع تشخیص داده شده است، گفت: سازمان دامپزشکی کشور نیز از طریق مجاری دیپلماتیک گزارش این مورد را به سازمان جهانی بهداشت و دام ارسال و این گزارش بر روی وب سایت این سازمان نیز منتشر شده است.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور به دلیل حضور خود در استان گیلان نیز اشاره کرد و گفت: در این ضمن خسته نباشید و قدردانی از همکارانمان در دامپزشکی گیلان به دلیل اقدامات انجام شده، توصیه های لازم نیز در راستای پیشگیری از به سایر استان ها انجام شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ استان کشور موارد از بیماری مشاهده شده است، خاطرنشان کرد: در برخی از این استان بیماری به صورت موردی و پراکنده و در برخی دیگر از استان ها وضعیت متفاوت است.

ماکنعلی همچنین در ادامه به تعداد طیور معدوم شده از ابتدای موج جدید در کشور نیز اشاره و تصریح کرد: از ابتدای موج جدید که از فصل پاییز آغاز شده است حدود ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه مرغ معدوم شده است.

وی ۸۲ درصد از مرغ های معدوم شده را مرغ های تخم گذار عنوان کرد و یادآورشد: در زمینه ابتلای انسانی به این بیماری نیز مرجع ذیصلاح در این مورد وزارت بهداشت است.

به گفته این مسئول براساس شبکه مشترک پایش و ایده بر با وزارت بهداشت تاکنون هیچ گونه مورد ابتلای انسانی به این ویروس ازسوی وزارت بهداشت به سازمان دامپزشکی کشور اعلام نشده است.