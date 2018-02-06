مراکز عملی و دانشگاهی نقش اثرگذاری در ارتقای بهره وری تولید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حمیدی روز سه‌شنبه در هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب اظهار داشت: بنیان‌گذار دانشگاه اراک دکتر عبدالکریم قریب بوده که یکی از فرهیختگان این خطه به شمار می آید و استان مرکزی زادگاه بزرگانی همچون امام خمینی(ره)، امیرکبیر و قائم مقام است.

وی افزود: نزدیک به نیم قرن از تاسیس دانشگاه اراک می گذرد و مفتخر هستیم که این همایش امسال در دانشگاه اراک برگزار شده و در این زمینه کمیته علمی، اجرایی و انجمن علمی جوش اقدامات بسیار قابل تقدیری به انجام رسانده اند تا یک کنفرانس وزین برگزار شود.

رئیس دانشگاه اراک خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ۴۰سال سپری شده از انقلاب اسلامی توانسته ایم در عرصه های نانو، داروها، پزشکی، فیزیک هسته ای، تکنولوژی هسته ای و صنایع نظامی دستاوردها و پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم اما این حجم از دستاوردها کفایت نمی کند و ملت و نظام از دانشجوها و فرهیختگان انتظاری بیش از این دارند.

حمیدی تصریح کرد: استان مرکزی یکی از قطب های صنعتی کشور به حساب می رود که توانسته بیش از سه هزار مجموعه صنعتی در خود جای دهد، اما بهره وری و راندمان این مجموعه ها متناسب کشوری پیشرفته نیست و در این زمینه نباید پیکان اعتراضات تنها به سمت مدیران گرفته شود بلکه بخشی از اقتصاد و پیشرفت کشور در اختیار مجامع دانشگاهی و علمی قرار دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم که با برگزاری این کنفرانس بتوانیم بهره کافی را در عرصه ایجاد اقتصادی پویا و کارآمد ببریم و شاهد برجای ماندن آثاری مثبت از برگزاری اینگونه همایش ها در عرصه اقتصادی باشیم.