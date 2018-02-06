اکران به «به وقت شام» و «چهارراه استانبول» در جشنواره فجر زاهدان

حسین مسگرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده مردم زاهدان از جشنواره فیلم فجر زاهدان، فیلم‌های «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و «چهار راه استانبول» به کارگردانی مصطفی کیایی به فیلم‌های این جشنواره از بسته سودای سیمرغ دو اضافه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده دو گروه فیلم در قالب سیمرغ یک و سیمرغ دو جهت اکران در استان‌های کشور دسته بندی شده است که گروه فیلم‌های سیمرغ یک با ۱۴ فیلم سینمایی و پنج فیلم کودک و نوجوان در سیستان و بلوچستان اکران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این فیلم ها از روز پنج‌شنبه در سینما «هلال» زاهدان اکران می‌شوند، افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده این فیلم ها در سانس سوم این سینما به نمایش داده می شوند.

مسگرانی با اشاره به اینکه هر یک از این فیلم‌های جدید تا پایان جشنواره فیلم فجر زاهدان‌ ۳ بار اکران می‌شوند، خاطر نشان کرد: در این دوره از جشنواره پنج فیلم «فیل‌شاه»، «قهرمانان کوچک»، «دنیای کیف‌ها»، «دزد و پری» و «شکلاتی» نیز در نوبت صبح ویژه دانش آموزان در سینما «هلال» و سینما «اشراق» زاهدان اکران می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: خوشبتانه تاکنون استقبال بسیار خوبی از این دوره از جشنواره شده است که قطعا با اضافه شدن این دو فیلم مطرح میزان استقبال نیز بیشتر می شود.