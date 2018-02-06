تاکید شورا بر توجه مجلس به نقش اساتید/ انتخاب ۹ رئیس دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر درفولی در حاشیه جلسه ۴۰۸ شورای عالی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اظهار نگرانی صورت گرفته از جانب چند تن از اعضای شورا درخصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و روند پلکانی مالیات، جلسه به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداخت.

وی اضافه کرد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص از مجلس شورای اسلامی خواستار شدند به این موضوع توجه لازم را داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: مغزهای متفکر و پژوهشگران اصلی کشور سرمایه های بزرگ برای خلق ثروت مادی و اعتبار معنوی در دانشگاه ها هستند.

مخبردزفولی افزود: پیشرفت های کشور در عرصه های مختلف علوم مانند دانش هسته ای، زیست فناوری، نانوتکنولوژی، علوم پایه، پزشکی، مهندسی و... مرهون خدمات این افراد است که باید مجلس شورای اسلامی به این گنجینه توجه ویژه داشته باشد و اسباب دلسردی و نگرانی اعضای هیات علمی مطرح نشود.

وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مسئله طی یک اظهار نظر جمعی بر توجه ویژه بر نقش اساتید دانشگاه و محققان کشور و ادای حقوق گوناگون آنها تاکید کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از ادامه بررسی علل و عوامل فرهنگی و اجتماعی مسائل پیش آمده در کشور در ماه گذشته خبر داد.

مخبر دزفولی با اشاره به تشکیل دو جلسه از کمیته انتخاب روسای دانشگاه های کشور با حضور اعضای آن از انتخاب چند نفر از روسای دانشگاه ها در این جلسات خبر داد.

وی گفت: بر این اساس یعقوب محمدی فر به عنوان رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان، ابراهیم صالحی عمران به عنوان رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، علی اصغر مولوی به عنوان رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، مهناز ملانظری به عنوان رئیس دانشگاه الزهرا(س)، حمید نادگران به عنوان رئیس دانشگاه شیراز، محمدرضا زمانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور، سید محسن نجفیان به عنوان رئیس دانشگاه زنجان، علی بهادر به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ارسلان خالدی فر به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انتخاب شدند.