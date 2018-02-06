قطعه ۴ چهاربانده شدن محور هراز امسال بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های دهه فجر شهرستان آمل گفت: تا پایان سال قطعه چهارم چهاربانده شدن محور هراز به طول ۱۰ کیلومتر به بهره برداری می رسد.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه از ابتدای سال ٩۶ تا به حال هشت میلیارد و ٨۰۰ میلیون ریال پروژه های عمرانی به بهرداری رسید، افزود: سهمیه ابلاعی اشتغال این شهرستان چهار هزار ٩۰۰ نفر بود که تا به حال ۴ هزار و ۲۰۰ نفر جذب و مشغول به کار شدند.

رسولی با بیان اینکه سامانه کارا راه اندازی شد و انتظار داریم دهیاران به جوانان روستاها توصیه کنند تا در این مهم ثبت نام کنند، افزود: تحصیل کنندگان و جوانان روستا در سامانه کارا ثبت نام کنند تا شاهد اشتغال پایدار در روستاها باشیم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد مهاجرت از روستاها منفی شد، ادامه داد: موقعی می توانیم جهره روستا را تغییر دهیم که سیما روستا را تغیر بدیم و این مهم اعم از اجرای طرح هادی و غیره است.

رسولی با بیان اینکه کشاورزان با بحث کمبود اب زراعی رنج می بردند که با شروع عملیات سد این مهم برطرف می شود، افزود: با کمک دولت و اعتبارات در این شرایط اقتصادی و پیگیری نماینده آمل در جذب اعتبارات امیدواریم سد آبگیری شود.

وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در روستاها خیلی کم است، ادامه داد: بزرگان روستا، روحانیان محل و غیره در محل کمک گرفته شود تا شاهد بهبود بحث مشکلات باشیم.