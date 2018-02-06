بهره برداری ۵۴۰۰ میلیارد تومان پروژه های سرمایه گذاری در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در حاشیه افتتاحیه ۶ طرح بهداشتی ، آبرسانی و آموزشی در شهرستان قائمشهر در گفتگو با خبرنگاران افزود : امسال تنها در پروژه های عمرانی روستائی ، عمرانی شهری ، زیرسازی و زیربنایی که در دهه فجر شاهد بهره برداری ان در استان هستیم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه تعدادی از پروژه ها در دهه فجر و تعدادی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد ، افزود : اینها غیر از پروژه هایی است که به عنوان پروژه زیربنایی در حال اجرایی است که به عنوان آمار و ارقام نمی آید.

اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت اندک بودجه در کشور همچنان روند ساخت و ساز و پیشرفت توسعه پا برجا است ، گفت : امیدواریم مردم با نقش روزافزون خود منابع شان را در مدار تولید واقتصاد قرار دهند تا شاهد رشد وتوسعه در پیشرفت استان باشیم.

وی با بیان اینکه نقش آفرینی مردم یک فرصتی است که انقلاب برای ما به وجود آورده است گفت : هرچه قدر که مشارکت مردم در روستاها بیشتر باشد روستاها آبادتر است که ما هم به سهم خود برنامه هایی برای توسعه زیرساخت داریم.

استاندار مازندران با بیان اینکه امسال شاهد به بهره برداری رسیدن پروژه گازرسانی از دامغان به استان مازندران بوده ایم ، گفت : همچنین در دهه فجر امسال شاهد به بهره برداری رسیدن چند پروژه گازرسانی در روستاها هستیم.