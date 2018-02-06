شهدا انقلاب را مدیریت کردند/ ضرورت هوشیاری در برابر دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی صفاری شامگاه سه‌شنبه در یادواره ۵۰ شهید محله مصلی شاهرود به میزبانی مسجد سجادیه این شهر ضمن بیان اینکه با سپری شدن ۴۰ سال از انقلاب با همه توطئه ها و دسیسه‌هایی دشمن، شهدا بر ما مدیریت می‌کنند، ابراز داشت: پوتین، بوش و امسال رهبران کشورهای غربی بارها بر این نکته اذعان داشتند که اگر این فشارهای وارده بر کشور خودشان تحمیل می‌شد نمی‌توانستند در برابر آن ایستادگی کنند.

وی بابیان اینکه کسانی که ایمان آوردند باید برای تقرب به خدا از طریق واسطه‌ها به ربوبیت برسند، افزود: زندگی و مسائل شخصی را باید بر اساس احادیث و قرآن انجام دهیم و اگر در این مسیر قرار گرفتیم به رستگاری خواهیم رسید.

دفاع مقدس دانشگاه انسان‌سازی بود

فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) بابیان اینکه بزرگ‌ترین عبادت بندگی خدا است، ابراز داشت: خداوند قرآن و احادیث را وسیله قرارداد تا به معرفت الهی دست پیدا کنیم لذا برای رسیدن به سبک زندگی ابتدا باید از مرحله شناخت و آگاهی گذر کنیم.

صفاری بابیان اینکه دفاع مقدس دانشگاه انسان‌سازی بود، تصریح کرد: در زمان جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس انسان‌های بسیاری در این مسیر با بهره‌گیری از تقوای الهی متحول شدند چراکه در برابر دشمنی که می‌خواست انقلاب را به ورطه نابودی بکشاند ایستادگی کرد.

وی بابیان اینکه شهدا با خالص شدن به رستگاری رسیدند، افزود: دشمن با خلق داعش کوشید تا امت واحد اسلامی را تجزیه کند لذا به تربیت نیروهایی پرداخت که با شستشوی مغزی حاضر بودند عملیات انتحاری انجام دهند لذا در این شرایط باید پشتیبان کسی باشیم که تمام‌قد در برابر دین اسلام حفاظت می‌کند و نگهبان نفس خود است.

جاده انقلاب به درستی انتخاب شد

فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) بابیان اینکه عده‌ای در لباس روحانیت مطالبات دشمن را دنبال می‌کنند، ابراز داشت: اسلام در همه زمینه‌ها بالاترین است لذا باید با تکیه‌بر قرآن و ولایت‌فقیه لبخند دشمن را باور نکنیم چراکه سیاست استکبار نابودی اسلام و ایران است.

صفاری بابیان اینکه در جنگ نرم فرهنگی دشمن فکر و ذهن جوانان را به خود مشغول کرده است تا دین را از آن‌ها بگیرد، تصریح کرد: باید با هوشیاری جلوی دشمن ایستادگی کنیم و دنبال‌رو فقیهی باشیم که مطیع امر خداوند بوده و تمام‌قد از دین دفاع می‌کند.

وی بابیان اینکه تاکتیک اما راحل بعد از انقلاب ابداع مجلس خبرگان رهبری بود، افزود: همه مردم باید بر این باور باشند که راه انقلاب ولی‌فقیه همان راه رسول‌الله به شمار می‌رود و این جاده به‌درستی انتخاب‌شده است لذا قبول نداشتن ولایت‌فقیه جفای به پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) محسوب می‌شود.

عصبانیت دشمن از ولایت فقیه

فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) بابیان اینکه دشمنان از قدرت ولی‌فقیه در عصبانیت هستند، ابراز داشت: دشمن ۴۰ سال است که می‌کوشد تا صف مردم را از نظام جدا کند اما در این راه موفق نمی‌شود.

صفاری ضمن بیان اینکه با جبهه غرب‌گرایی، سرمایه‌داری، اشرافیت و جهانی می‌خواهند بر ما تسلط پیدا کنند، تصریح کرد: ولایت‌فقیه ۱۰ سال نام‌گذاری شعار سال را بر مبنای اقتصاد قرار داده‌اند، امروز آمار واردات بیش از سال گذشته و رویه بازار به اجناس خارجی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود بیشتر است که نشان می‌دهد گوش شنوا وجود ندارد و اگر به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب عمل می‌شد، اکنون در شرایط بهتری در اقتصاد بودیم.

وی با بیان اینکه باید روشنگری کرد تا مردم کسی را از بین خودشان برگزینند که دلسوز انقلاب و نظام باشد، افزود: خداوند اراده کرده است تا این انقلاب به دست صاحب اصلی آن یعنی امام عصر (عج) برسد که درواقع تشکیل حکومت اسلامی، بیداری اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت (عج) از اهداف انقلاب محسوب می‌شود که باید در این سه حوزه تمدن سازی بافرهنگ ناب اسلامی شکل گیرد.