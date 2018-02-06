حزب الله شهادت «احمد جرار» توسط صهیونیستها را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای شهادت «احمد جرار» توسط نظامیان صهیونیست را محکوم کرد.

حزب الله در بیانیه خود اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل به تجاوز خود به مردم مقاوم فلسطین ادامه می دهند و صبح امروز با حمایت بالگردهای خود احمد جرار مجاهد فلسطینی را در یکی از منازل در جنین محاصره کردند و وی پس از رویارویی قهرمانانه با نیروهای ویژه دشمن به مقام شهادت نائل شد.

حزب الله در این بیانیه این جنایت ننگین نظامیان صهیونیست ها را به شدت محکوم کرده و شهادت این مجاهد فلسطینی را به خانواده شهید و جنبش حماس و ملت فلسطین تبریک و تسلیت گفت.

در این بیانیه تاکید شده است: عملیات مقاومت و انتفاضه ملت فلسطین در تمام شهرها و مناطق ادامه دارد و سیل خون شهدا که سیرابگر زمین پاک است نشان دهنده پیروزی آینده است.

حزب الله همچنین تصریح کرد که خون شهید جرار تمام وجدان های بیدار در جهان عرب و اسلام را به غلیان در خواهد آورد و همه باید به ملت فلسطین در مسیر مقاومت، انتفاضه و پیروزی و ارائه تمام انواع حمایت های ممکن یاری رسانند.

گفتنی است که منابع رسانه ای روز سه شنبه اعلام کردند که «احمد جرار» عامل عملیات استشهادی نابلس که یک خاخام صهیونیست را به هلاکت رسانده بود، به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، این جوان فلسطینی حدود یک ماه پیش در عملیاتی شهادت طلبانه در شهر نابلس واقع در کرانه باختری یک خاخام صهیونیست را به هلاکت رسانده بود.

صهیونیستها طی قریب به یک هفته گذشته احمد جرار را تحت تعقیب قرار داده بودند و طی چند نوبت تلاش های آنها برای بازداشت وی با ناکامی مواجه شده بود.