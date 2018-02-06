انسجام و وفاق ملی عامل استفاده از همه ظرفیت های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم میرزایی نکو شامگاه سه شنبه در جمع نمازگزاران مسجد جامع دماوند طی سخنانی ضمن اشاره به شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی، گفت: این شعار از دل مردم بلند شد و شعاری نبود، که به طور کتبی ابلاغ شده و اجباری باشد.

وی افزود: آمریکا تمام معاهدات سابقش را زیر سوال برده، اما استحکام برجام اجازهٔ شیطنت ترامپ را گرفته است.

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه گفت: ایران در میان جنگ به عنوان کشور حامی گفتگو معرفی شد.

وی اظهار داشت: پمپاژ ناامیدی توسط رسانه های بیگانه و متاسفانه صداوسیما گریبان گیر شده است.

وی راه خروج از این موقعیت و انسجام و وفاق ملی را عامل بسیج همه ظرفیت ها دانست و گفت: همدلی و همبستگی در ارکان مشترک عامل انسجام کشور است.