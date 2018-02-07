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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۳۶

تاکید چاوش اوغلو بر لزوم ترمیم اعتماد آسیب دیده ترکیه و واشنگتن

تاکید چاوش اوغلو بر لزوم ترمیم اعتماد آسیب دیده ترکیه و واشنگتن

وزیر خارجه ترکیه گفت این کشور به دنبال ترمیم اعتماد آسیب دیده بین آنکارا و واشنگتن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه بر لزوم بهبود مناسبات کشورش با ایالات متحده آمریکا تاکید کرد.

وی گفت در دیدار با «رکس تیلرسون» همتای آمریکایی خود به وی خواهد گفت که اعتماد آسیب دیده بین دو کشور باید ترمیم شود.

چاوش اوغلو در مصاحبه با یک شبکه خبری ترکیه گفت با سفر تیلرسون به ترکیه، آنکارا نظرات و دیدگاه های خود را با صداقت مطرح خواهد کرد.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها باید نگرانی های ما را درک و آنها را برطرف سازند. آنها آگاهانه با یک سازمان تروریستی همکاری می کنند و این تهدیدی علیه ماست.

این در حالی است که روابط دو کشور به ویژه پس از حمایت آمریکا از شبه نظامیان کرد سوریه به تیرگی گراییده است.

در حالی که آمریکا از این نیروها در نبرد با داعش حمایت می کند، اما ارتش ترکیه از دو هفته پیش طی عملیاتی نظامی مواضع این گروه را در منطقه عفرین مورد حمله قرار داده است.

کد مطلب 4221616

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