به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده شامگاه سه شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه ۳ درصد آب‌های سطح دنیا شیرین بوده و مابقی شور است، گفت: محدودیت‌های بارش و منابع آبی در استان همدان بالا است.

وی بابیان اینکه سال گذشته ۳۶۲ میلیمتر بارندگی در استان همدان ثبت شد، گفت: امسال و تاکنون ۸۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۸ درصد کاهش داشته است.

ستوده سرانه آب تجدیدپذیر استان همدان را یک‌هزار و ۴۷۸ مترمکعب در سال عنوان کرد و بابیان اینکه کشور وارد تنش آبی شدید شده است، گفت: سالانه ۴۵۰ میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی برداشت شده و مابقی رهاسازی می‌شود تا حق آبه سایر استان‌های حوضه کرخه رعایت شود.

حجم آب مصرفی استان همدان در حال حاضر دو هزار و ۲۴۸ میلیون مترمکعب است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به اینکه حجم آب مصرفی استان همدان در حال حاضر دو هزار و ۲۴۸ میلیون مترمکعب است، اضافه کرد: ۸ رودخانه اصلی در استان همدان وجود دارد که با توجه به برداشت‌های انجام شده وضعیت رودخانه‌ها مناسب نیست.

وی با بیان اینکه تراز آب زیرزمینی دشت‌های استان همدان به طور متوسط سالانه ۹۱ سانتیمتر افت دارد، اظهار داشت: بیشترین افت در دوره آماری مربوط به دشت کبودراهنگ است که براساس این دوره ۴۲ متر افت داشته است.

ستوده با بیان اینکه ۱۳ محدوده مطالعاتی در استان همدان وجود دارد که ۷ محدوده مستقل بوده و مابقی با استان‌های دیگر مشترک است، گفت: در حال حاضر ۳ دشت اسدآباد، رزن ـ قهاوند و کبودراهنگ در استان همدان ممنوعه بحرانی و مابقی ممنوعه هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اضافه کرد: در شرایط فعلی تخصیص طرح‌های توسعه منابع آب ۲۵۲ میلیون مترمکعب است که ۸۵ میلیون مترمکعب مربوط به تخصیص کشاورزی، ۱۸.۵ میلیون مترمکعب به شرب، ۴۵ میلیون مترمکعب مربوط به سهم محیط زیست و نیم میلیون مترمکعب مربوط به تغذیه است.

ستوده با اشاره به اینکه ۱۶ تغذیه مصنوعی در حال بهره‌برداری در استان همدان وجود دارد، گفت: در استان ۳۷ طرح عمرانی وجود دارد که تنها پروژه آبرسانی از سد تالوار به همدان ملی بوده و ۱۳ پروژه ملی استانی و ۲۳ پروژه استانی است.

وی انسداد چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت و آبخیزداری را اولویت کاری این مجموعه عنوان کرد و گفت:طی ۵ سال اخیر ۲ هزار و ۷۰۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده و انسداد چاه‌ها سبب صرفه‌جویی ۲۲۳ میلیون مترمکعب شده است.