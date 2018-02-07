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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۴

رسول خادم ۲۷ آزادکار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد

رسول خادم ۲۷ آزادکار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۲۲ بهمن تا ۳ اسفندماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان به شرح زیر است:

رضا اطری- نادر حاج آقا نیا- حسن رحیمی – ایمان صادقی- یونس امامی- مسعود اسماعیل پور- پیمان بیابانی- بهنام احسان پور- میثم نصیری- سید احمد محمدی- مصطفی حسین خانی- بهمن تیموری- حمیدرضا زرین پیکر- عزت اله اکبری- امید حسن تبار- محمد متقی نیا- احمد بذری- علیرضا کریمی- کامران قاسم پور- حسن یزدانی- محمد جواد ابراهیمی- حسین شهبازی- ارشک محبی- مجتبی گلیج- کمیل قاسمی- یدالله محبی- امین طاهری

سرمربی: رسول خادم
مربی اول: محمد طلایی
سرمربی تیم ملی امید: علیرضا رضایی
مربیان: مهدی برائتی – هادی حبیبی- فردین معصومی- مصطفی میرعمادیان- حسن طهماسبی- مسعود مصطفی جوکار- علیرضا رضایی منش

مربی معرفی شده از سوی هیأت کشتی استان مازندران: سعید واگذاری

کد مطلب 4221642

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