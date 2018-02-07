رسول خادم ۲۷ آزادکار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان به شرح زیر است:

رضا اطری- نادر حاج آقا نیا- حسن رحیمی – ایمان صادقی- یونس امامی- مسعود اسماعیل پور- پیمان بیابانی- بهنام احسان پور- میثم نصیری- سید احمد محمدی- مصطفی حسین خانی- بهمن تیموری- حمیدرضا زرین پیکر- عزت اله اکبری- امید حسن تبار- محمد متقی نیا- احمد بذری- علیرضا کریمی- کامران قاسم پور- حسن یزدانی- محمد جواد ابراهیمی- حسین شهبازی- ارشک محبی- مجتبی گلیج- کمیل قاسمی- یدالله محبی- امین طاهری

سرمربی: رسول خادم

مربی اول: محمد طلایی

سرمربی تیم ملی امید: علیرضا رضایی

مربیان: مهدی برائتی – هادی حبیبی- فردین معصومی- مصطفی میرعمادیان- حسن طهماسبی- مسعود مصطفی جوکار- علیرضا رضایی منش

مربی معرفی شده از سوی هیأت کشتی استان مازندران: سعید واگذاری