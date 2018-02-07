درگیری دو راننده در اردبیل منجر به قتل یکی از آن ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل صبح چهارشنبه در حاشیه بررسی این پرونده به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه شب گذشته دو راننده بر روی مسئله حق تقدم عبور با یکدیگر درگیر شده و در نهایت با درگیری فیزیکی و چاقوشکی، یکی از آن ها به قتل رسیده و برادر مقتول نیز مجروح می شود.

ناصر عتباتی افزود: به دلیل اینکه دوربین های کنترل ترافیک سطح شهر توانست سریعا خودرو و راننده را شناسایی کند، ماموران نیروی انتظامی در کمتر از دو ساعت قاتل را دستگیر کرده و تحویل مراجع قضایی دادند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با ابراز تاسف از این حادثه تصریح کرد: متاسفانه آستانه تحمل پایین و بی توجهی به قوانین موجب شد در این حادثه یک شهروند به قتل برسد و ما شاهد پرونده هایی از تصادفات رانندگی هستیم که به درگیری فیزیکی و خسارت های بالا انجامیده است.

کشف جسد بعد از ۲۵ روز

عتباتی اضافه کرد: شب گذشته دستگاه قضایی با همکاری نیروهای انتظامی پرده از قتل دیگری نیز برداشته و جسد دایی مقتول که خود به قتل رسیده بود بعد از ۲۵ روز کشف شد.

وی ادامه داد: چندی پیش همسر این فرد به نیروی انتظامی مراجعه کرده و مفقودی شوهر خود را اعلام می کند و جستجو ها نیز از همان روز برای پیدا کردن وی آغاز شده بود.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بعد از شک و تردید نسبت به خود همسر این مرد، این خانم نیز تحت کنترل قرار گرفته و مشخص می شود که خود در ارتکاب قتل همسر دخالت داشته است.

عتباتی اضافه کرد: همسر این مرد به همراه مرد دیگری نقشه قتل وی را کشیده و بعد از کشتن نیز جسد را در چاهی انداخته اند که با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی جسد کشف و مرتکبان قتل شناسایی و دستگیر شدند.