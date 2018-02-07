اجرای نمایش«پیک نیک در میدان جنگ» به زبان انگلیسی در جهاددانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشا همزمان با ایام دهه مبارک فجر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه نمایش پیک نیک در میدان جنگ به زبان انگلیسی، نوشته «فرناندو آرابال» و کارگردانی «سیاوش آمدی» را به مدت ۳ روز روی صحنه برد.

نادر عزیز پور، سیاوش احمدی، دریا رسولی، محمد خداداده، سهراب فتحی و پویا زید عبدی نفش آفرینان این نمایش کم نظیر بودند.

نمایش پیک نیک در میدان جنگ روایت سربازیست که بی زار و خسته در سنگرش نشسته، پدر و مادرش برای آگاهی از وضعیت فرزندشان به محل خدمت او می روند ومشغول غذا خوردن شده و از پیک نیک لذت می برند که سرباز دشمن آن ها را می بیند و آن ها نیز با دیدن او نخست شوکه می شوند ولی کمی بعد او راهم به پیک نیک خود دعوت می کنند ناگهان دو سرباز صلیب سرخی که به دنبال زخمی و جنازه می گردند وارد می شوند و پس از پرس و جو و اطمینان از نبودن چیزی به راهشان ادامه می دهند.

پس از آن هردو سرباز از وضعیت کسل کننده خود در میدان جنگ می گویند و در این حالت پدر به آنها پیشنهاد می دهد که با این شرایط مجبور نیستند بجنگند و به خاطر این نتیجه گیری آنها جشن می گیرند که ناگهان صدای بمباران می آید و همه ی آنها کشته می شوند.

این گروه نمایشی پیش از این و در بهمن ماه سال ۹۳ به عنوان گروه نسل طلایی، نمایشی را با عنوان «ارثیه مادرزن» نوشته «سیاوش احمدی» و «سهیل دلفانی» و کارگردانی «سیاوش احمدی» و ۲۰ پرسوناژ به عنوان اولین نمایش انگلیسی در غرب کشور روی صحنه برده بودند.