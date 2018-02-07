محمدمهدی فاتح در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه سه طرح عمرانی این دانشگاه بااعتباری بالغ‌بر۱۶میلیارد تومان در هفتمین روز دهه فجر به بهره‌برداری رسید، ابراز داشت: بهره‌برداری از این طرح‌ها به توسعه و بالندگی شهر ازنظر علمی کمک شایانی می‌کند.

وی افزود: امروز بالغ‌بر نصف بیکاران جامعه را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند لذا این مهم می‌طلبد تا تفکر پشت‌میزنشینی را به کارآفرینی تبدیل کنیم که در این راستا نیازمند به زیرساخت‌هایی هستیم که بتواند امکانات لازم را در اختیار دانشجو قرار دهد لذا این سه پروژه نیز در پرورش ایده‌های جدید مؤثر است.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه این دانشگاه در بین ۴۰۰ مرکز آموزش عالی، توانست سطح دو کشور را به دست آورد، ابراز داشت: دانشکده مهندسی مکانیک و مواد با زیربنای چهار هزار مترمربع و بااعتبار شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون و کارگاه آموزشی فاز یک این دانشکده بااعتبار چهار میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان و همچنین مسجد پردیس دانشگاه بااعتبار سه میلیارد تومان ازجمله پروژه‌هایی بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

فاتح بابیان اینکه توسعه آموزش، پژوهش و فناوری فضاهای بهتری را برای دانشجویان فراهم می‌کند، اضافه کرد: فعالیت‌های پژوهشی شامل مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و فعالیت‌های زیرساختی دانشگاه مانند تجهیز دانشگاه صنعتی شاهرود را به سطح نخست کشوری نزدیک‌تر کرده است.