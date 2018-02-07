به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه ویژه برنامه‌های ورزشی در استان قم به مناسبت گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر در استان قم، برگزاری مسابقات نجات غریق در قم در دو بخش مردان و زنان توسطز هیئت نجات غریق و غواصی استان قم در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس این مسابقات قرار است در مواد -۵۰ متر حمل مانکن، ۱۰۰ متر شنا با مانع و ۲۵ در ۴ متر آزاد تیمی با مانع برگزار شود و ناجیان غریق استان قم که دارای بیمه ورزشی معتبر، کارت نجات غریق و گواهی سلامت از پزشک باشند می‌توانند به طور مجزا در بخش مردان و زنان شرکت کنند.

بر اساس آیین نامه این مسابقات، هر منجی غریق فقط در یک ماده می‌تواند شرکت نماید و در مسابقات تیمی هر استخر می‌تواند یک تیم معرفی نماید و معرفی نامه از استخر مربوطه داشته باشند ضمن این که برترین‌های این مسابقات مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

رقابت‌های بخش مردان روز شنبه ۲۱ بهمن از ساعت ۱۰ صبح در استخر خلیج فارس بعد از پایانه مسافربری قم برگزار می‌شود و مسابقات بخش زنان نیز روز دوشنبه ۲۳ بهمن از ساعت ۸ صبح به میزبانی استخر ولایت در بلوار الغدیر قم به انجام خواهد رسید.

این در حالی است که هیئت نجات غریق و غواصی استان قم متولی امور مربوط به حراست جانی از شناگران در استان قم در استخرهای مختلف محسوب می‌شود و ناجیان غریق در طول سال توسط این هیئت ورزشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و صلاحیت آن‌ها برای فعالیت در استخرها تأیید می‌شود.