وضعیت فعلی آسیب های اجتماعی در تراز انقلاب اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسکری در نشست روشنگری بانوان بسیجی که ظهر امروز به همت پایگاه مقاومت کوثر برگزار شد ضمن گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در طی این ۳۹ سال برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک لحظه هم بیکار نشسته اند و از هیچ تلاشی فرو گذار نیستند.

وی به تلاش های ملت ایران در طول دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: ملت بصیر ایران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس نیز با تمام توان در برابر دشمنان ایستادگی کردند و برای پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.

عسکری به عوامل مهم در پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان اشاره کرد و گفت:ولایت فقیه و رهبری، حضور مردم و ایمان به خدا سه عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است که همین مهم باعث بقاء و عزت ملت اسلامی در طی ۴۰ سال شده است.

وی به تلاش دشمنان در ترویج آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در حال حاضر بیشترین هجمه های خود را بر روی بانوان که نقش مهم اساسی در خانواده و جامعه دارند پیاده کرده است بنابراین باید هوشیار باشیم و به مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازیم.

فرمانده سپاه شهرستان بیجار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره تهدیدات فضای مجازی، اظهار داشت: متاسفانه فضای مجازی ما بدون هیچ کنترلی نقش مهمی در ترویج آسیب های اجتماعی در جامعه دارد که در بعضی مواقع به تهدیدی علیه امنیت ملی نظام هم تیدیل شده است.

وی تاکید کرد:امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی نظامی هیچ تهدیدات خارجی متوجه ما نیست بلکه تهدیدات داخلی مانند بیکاری، گرانی و وضعیت نگران کننده اقتصادی بعنوان خطری برای جامعه محسوب می شود.

عسکری به اهمیت ترویج مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت بیکاری و مشکلات اقتصادی بانوان ما با روی آوردن به سمت مشاغل خانگی نقش مهمی در تقویت بنیه اقتصادی خانواده دارند.