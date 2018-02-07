تیم فوتبال صبای قم میهمان ملوان بندر انزلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور روز پنج شنبه ۱۹ بهمن با برگزاری یک بازی معوقه ادامه می‌یابد و تیم فوتبال صبای قم باید در ورزشگاه تختی بندر انزلی با تیم ملوان نیروی دریایی این شهر دیدار کند.



تیم‌های ملوان و صبای قم در حالی در این مسابقه برابر هم قرار می‌گیرند که پیش از این، مسابقه دو تیم به دلیل شرایط نامساعد جوی، بارش برف شدید و مسدود شدن راه‌های جاده‌ای معوقه اعلام شد و اکنون با گذشته حدود ۱۰ روز از زمان قبلی، این بازی برگزار خواهد شد.



تیم فوتبال صبای قم برای نخستین بار در این فصل قرار است با هدایت محمد مؤمنی به مصاف حریف خود برود و در شرایطی در انزلی وارد زمین خواهد شد که در بازی قبلی خود در قم ۴ بر ۳ برابر ایران جوان بوشهر شکست خورد اما بازگشت خوبی به بازی داشت.



در آن مسابقه، صبای قم در نیمه نخست ۳ گل دریافت کرد اما هر ۳ گل خورده را پاسخ داد و در نهایت در آخرین ثانیه‌ها گل چهارم را دریافت کرد تا شکست تلخی را در ورزشگاه شهید حیدریان قم تجربه کند با این حال صبا امیدوار است در انزلی بتواند از اعتبار نام خود دفاع کند.



وضعیت جدول حاکی از شرایط بحرانی تیم صبای قم است و صبا گام به گام به سوی سقوط به دسته دوم حرکت می‌کند و کار برای باقی ماندن صبا در لیگ یک هر روز پیچیده‌تر می‌شود به طوری که اکنون فاصله صبا تا منطقه فرار از سقوط از نظر امتیازی، افزایش یافته است.



صبا از ساعت ۱۴ روز پنج شنبه در انزلی با ملوان دیدار می‌کند در حالی که ملوان برای کاهش فاصله خود تا مدعیان صعود به لیگ برتر باید در این بازی صبای قم را شکست دهد و این موضوع کار صبا را سخت‌تر کرده است.