شکستن«حریم خصوصی»بیمار در مراکز درمانی دولتی/ نقض حق خلوت

خبرگزاری مهر- گروه استانها: بیمار مثل مرغ سرکنده بالا و پایین می پرید که بالا بروید و پایین بیایید اجازه نمی دهم دیگر معاینه شوم، از درد به خودش می پیچید و داد می زد که خسته شدم از بس دست به دست بین دانشجویان چرخیدم.

اینچنین صحنه ها را گه گاه در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی می بینیم، بیمارانی که با حال پریشان و بی تابشان به اورژانس مراجعه می کنند و باید یک دست بین دانشجویان پزشکی و پرستاری و انترن و رزیدنت و سر آخر هم پزشک متخصص بچرخند تا پذیرش شوند.

«مراجعه به مراکز آموزشی درمانی یعنی شما حاضر شده اید در صورت لزوم به آموزش با کادر پزشکی همکاری کنید» این همان جواب تکراری است که پس از اعتراض بیمار و همراهانش با آن روبه رو می شوند و حق و حقوق بیمار برای رعایت حریم خصوصی اش را با این جواب زیر سوال می برند.

برخی بیماران تمایل دارند تا بیماری و مشکل خود را با پزشک معالج به صورت خصوصی شرح دهند، اما ناگهان با حضور همزمان تعداد زیاد افراد در سطوح مختلف آموزشی روبرو می شوند که اقدام به گرفتن شرح حال و معاینه می کنند و در اغلب اوقات باعث اضطراب بیشتر بیمار می شوند.

حضور همزمان ۶ دانشجو روی سر بیمار!

یکی از مراجعین به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ابتدای ورودم به اورژانس که حال خوبی هم نداشتم حدود ۶ تا ۷ نفر با روپوش سفید در اورژانس نشسته بودند که برای معاینه همه با هم روی سرم آمدند.

سمیرا که حال مناسبی نداشت و باردار بود افزود: در آن زمان به خاطر اینکه چندین ساعت صدای قلب جنینم را نشنیده بودم اضطراب شدیدی داشتم و با مراجعه با اورژانس و حضور چندین دانشجو روی سرم و استفاده آنها از اصطلاحات پزشکی که من متوجه نمی شدم با هم چه می گویند، حالم بدتر شد.

وی ادامه داد: به نظر بیمارستان های دولتی معمولا همه این مشکل را دارند، چون در مراجعه با بیمارستان های دیگر هم این مشکل برایم پیش آمده و وقتی اعتراض کردم به من گفتند می توانی به بیمارستان خصوص مراجعه کنی!

منشور حقوق بیمار در مورد رعایت حریم خصوصی چه می گوید؟

اما در متن منشور حقوق بیمار در ایران ابلاغی سال ۸۸ آمده است که " این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است".

در بند ۴ این منشور تصریح شده است که "ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد".

در این بند همچنین بیان شده که "در تمامی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود، ضروری است بدین منظور تمامی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد" و اینکه " فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند".

این اصل رازداری این حق را به بیمار می دهد که از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد و حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند را موکول به کسب اجازه از بیمار می کند.

بیمار حق دارد بخواهد فقط پزشک معالج معاینه اش کند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخی از بیمارستان های دولتی، مراکز آموزشی درمانی است و رده های مختلف دانشجو و رزیدنت و دستیار و... در این مراکز آموزش می بینند و حضورشان طبیعی است.

دکتر بهمن روشنی بیان داشت: در خیلی از موارد ابتدا رزدیدنت ها اولین پزشکانی هستند که بیمار را ویزیت می کنند و اینها طبیعی است و نمی توانیم جلوی آموزش آنها را بگیریم.

وی همچنین تصریح کرد: اینکه اگر مریضی اعتراض داشته باشد و نخواهد کسی معاینه اش کند این حق بیمار است که درخواست کند تنها پزشک خودش آنرا معاینه کند.

بیماران از حقوق خود آگاهی ندارند

یکی از مراجعه کنندگان به بیمارستان های دولتی کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه آیا از حقوق بیمار اطلاع دارد یا خیر اظهار داشت: نه متاسفانه از این موضوع اطلاعی ندارم.

سعید رحمتی بیان داشت: به نظرم اغلب افراد از این حقوق مطلع نیستند و قطعا همین موضوع هم باعث نادیده گرفته شدن حقوق بیماران و عدم رعایت این حقوق از سوی طرف مقابل می شود چون وقتی یک حق مطالبه نشود قاعدتا فراموش می شود.

وی با اشاره به ضرورت تبیین این حقوق درجامعه تصریح کرد: اطلاع بیماران از حقوقشان در زمان مراجعه به مراکز درمانی موجب حفظ کرامت آنها می شود و در صورت نقض این حقوق از طریق مراجع ذی صلاح بتوانند آنها را پیگیری کنند.

به گزارش مهر، این چالش دست به دست شدن بین رده های مختلف دانشجویی در مراکز آموزشی درمانی که اکثر بیماران با آن روبرو می شوند، همواره گلایه های فراوانی را به همراه داشته و تاکنون نیز برای آن راه چاره ای در نظر گرفته نشده تا هم دانشجویان آموزش های لازم را فراگیرند و هم حقوق بیماران در این زمینه پایمال نشود.

حالا با این وجود برای حل این موضوع دو رویکرد باید پیگیری شود که یکی از آنها آگاهی شهروندان از حقوق بیمار با به کارگیری ظرفیت رسانه ها و شبکه های اجتماعی و دیگری توجیه کادر درمانی بیمارستانها و دانشجویان در رده های مختلف در خصوص رعایت منشور حقوقی بیماران است تا ضمن حفظ کرامت انسانی گیرندگان خدمات سلامت، روابط بین بیماران و کادر درمانی نیز ارتقا یابد.