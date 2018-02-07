تلاش والیبالیست های معلول قم برای رتبه سوم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دور برگشت لیگ برتر والیبال نشسته مردان کشور، تیم والیبال نشسته هیئت جانبازان و معلولین قم در پایان هفته جاری در قم میزبان نمایندگان شمال کشور خواهد بود تا برای کسب رتبه سوم لیگ برتر بجگند.



بر اساس برنامه تیم هیئت جانبازان و معلولین قم روز پنج شنبه در سالن علم الهدی مجموعه ورزشی جانبازان قم به دیدار تیم روانکارهای گلستان می‌رود و در نبرد با نماینده گنبد کاووس به دنبال پیروزی و تصاحب رتبه سوم جدول است.



همچنین روز جمعه بیستم بهمن تیم والیبال نشسته قم در خانه به دیدار تیم جانبازان مازندران می‌رود و پیروزی در این مسابقه انتقامی نقش مهمی در رتبه تیم والیبال نشسته قم به شمار می‌رود و می‌تواند کسب عنوان سوم را برای تیم استان قم قطعی کند.



نکته جالب در مورد این بازی حضور مرتضی مهرزاد بازیکن تیم ملی در پارالمپیک ریو است که با با ۲ متر و ۴۷ سانتی متر قد، بلند قامت ترین بازیکن والیبال جهان است و تقابل والیبالیست‌های قمی با وی می‌تواند صحنه‌های جذابی را رقم بزند.



این در حالی است که نماینده قم در دور قبلی مسابقات در آبادان درخشید و پس از این که در بازی نخست خود در آبادان موفق به شکست ۳ بر صفر تیم ذوب آهن اصفهان شد در مسابقه برابر تیم پالایش نفت آبادان در شرایطی که در ست سوم ۲۱ بر ۹ عقب بود در نهایت ۳۲ بر ۳۰ پیروز و در مجموع ۳ بر صفر فاتح این مسابقه دشوار شد.