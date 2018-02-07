به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین وطن‌پور صبح چهارشنبه در اولین کنگره بین‌المللی داروسازی نوین اظهار داشت: شکل و شمایل داروسازی در شُرف تغییر بوده و ما نیاز داریم برای این تغییر آماده شویم.

وی با اشاره به اینکه امروزه صحبت از ویروس‌ها برای درمان سرطان‌ها می‌شود، گفت: در حال حاضر از محل تولید ۲۰ قلم داروی بایوتِک، ۶۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور حاصل شده است.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های وزارت بهداشت با اعلام این مطلب که در بعضی حوزه‌های داروسازی، صادرکننده دانش دارویی هستیم، افزود: برای ما امروزه نیروی انسانی سرمایه است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه آی‌جی صورت گرفته است و در آینده بحث ژن و ژن‌تراپی نیز مطرح خواهد شد.

وطن‌پور، استفاده از تجارب ایرانیان مقیم خارج از کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دفتر توسعه فناوری‌های وزارت بهداشت، امکانات خوبی در اختیار این افراد قرار داده‌ایم.

وی به موضوع «سل‌تراپی» اشاره کرد و گفت: در این حوزه، قراردادهای خوبی با کره جنوبی منعقد شده و بالغ بر ۵۰ درصد بیمارستان‌های کشور در این موضوع کار می‌کنند؛ به طوری که از سلول در درمان بیماری‌ها استفاده می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های وزارت بهداشت ادامه داد: با داروسازی نوین و تغییراتی که در این حوزه شکل می‌گیرد، می‌بایست بیشتر آشنا شویم تا در دنیا رتبه‌های بالا را در حوزه داروسازی حفظ کنیم.

در ادامه دکتر مهرداد فیضی معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه داروسازی از رشد و جهش فوق‌العاده‌ای طی یکی، دو دهه اخیر اخیر برخوردار شده است، گفت: امروزه استفاده از تکنولوژی‌های نوین در داروسازی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به ورود بایوتکنولوژی در علم داروسازی تصریح کرد: پایش عملکرد داروها و پیگیری وضعیت عملکرد داروها، از شاخص‌های بسیار مهمی است که در داروسازی نوین مورد توجه قرار دارد.

فیضی گفت: مولکول‌های جدیدی که امروزه در علم داروسازی مطرح هستند، می‌بایست مورد توجه جدی داروسازان ما قرار گیرد.

معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأکید کرد: بدون توجه به توانمندی‌های بین‌المللی داروسازی نوین، نمی‌توان به تحقق این تجارب امیدوار بود.