عملکرد نیروی انتظامی در خصوص فتنه های اخیر مایه مباهات بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی که در ستاد فرماندهی یگان ویژه شرق استان تهران برگزار شد، با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: انقلابی در این کشور رخ داد و رهبری که سخن و منطقش الهی بود رهبری آن را به عهده گرفت.

وی خاطر نشان کرد: نظریه پردازان آمریکایی اعتراف کردند که امام خمینی(ره) حتی برای دشمنی خود نیز برای رضای خدا اقدام می کرد و ما امروز سی و نهمین سال گرد این انقلاب الهی را جشن می گیریم.

رییس ستاد دهه فجر استان تهران اظهار داشت: این که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و امروز نیز با رهبری امام خامنه ای(مدظله العالی) در حال پیمودن موفقیت آمیز مسیر نورانی خود می باشد، به دلیل پیروی از حضرت زهرا(س) و ائمه است.

حجت الاسلام محمودی با بیان این که دشمن به دنبال تهاجم نظامی نیست، تصریح کرد: امروز دشمنان نظام اسلامی به دنبال جنگ نرم هستند که به مراتب شکننده تر از جنگ سخت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار کرد: امروز رسالت همه ما بسیار سنگین است، زیرا پاسدارای از فرهنگ اعتقادی و امنیتی کشور بسیار سخت بوده و خواهد بود، پاسداری از فرهنگ اعتقادی تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست، بلکه همه در این مسیر مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی خاطر نشان کرد: عملکرد نیروی انتظامی به خصوص در فتنه اخیر مایه مباهات است که این نیرو با افرادی که می خواستند موج سواری کنند مقابله کردند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: برخی از مسئولین می گویند که صدای مردم را باید شنید، که به این مسئولین می گوییم که شما باید اقدام کنید و با شنیدن صدای مردم در رفع مشکلات آن ها گام بردارید.

انتقادات معترضان محترم است اما با اغتشاشگران برخورد می شود

وی با بیان این که انتقادات مردم معترض، محترم است، گفت: با اغتشاشگران و افرادی که می خواهند سوء استفاده کند و از کشرهای دیگر دستور می گیرند باید برخورد شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: تاریخ اسلام مقاطع مختلف تلخ و شیرین دارد که یکی از تلخی ها بعد از پیامبر است که یاران ایشان را اذیت کردند و کاری کردند که علی(ع) تنها ماند که نتیجه آن شهادت حضرت زهرا(س) شد.

حجت الاسلام محمودی بیان کرد: امروز ولایت فقیه رکن این نظام است و همه دشمنان فهمیده اند که این نظام بعداز این همه توطئه سرپا باقی مانده است بخاطر همین ولایت است و تا زمانی که یاران رهبری به دور ایشان هستند نمی توانند کاری کنند به همین دلیل نیز سپاه و نیروی انتظامی و بسیج را مورد هدف قرار می دهند.

وی تصریح کرد: امکان دارد صدا و سیما ایراداتی داشته باشند ولی افرادی در تریبون ها حاضر شده و به صدا و سیما حمله می کنند، که اگر صدا و سیما را تخریب کردیم آن زمان است که مردم به سمت کانال های تلگرامی و ماهواره ای می روند، البته برخی از مسئولین بی غیرت از کنار این اتفاقات به سادگی می گذرند.

وی اظهار داشت: مردم ایران امروز مردم صدر اسلام نیستند، که فریب فتنه گران ثقیفه را بخورند، به فتنه گران ثقیفه امروز که بعضاً در دستگاه های نظام نشسته اند می گوییم که ملت پای نظام و انقلاب اسلامی ایستاده اند و هر کسی که معاند این نظام باشند آن معاند را بر می دارند.