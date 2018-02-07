بازدید از موزه تنوع زیستی اصفهان رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایامالله مبارک فجر بازدید از موزه تنوع زیستی اصفهان واقع در اداره حفاظت محیط زیست اصفهان رایگان است، این موزه ها در هر کشور به عنوان خزانه ملی برای حفظ سرمایه‌های زیستی و حفظ این امانت‌ها برای انتقال به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

موزه‌های تنوع زیستی در آشنایی مردم هر شهر با ویژگی‌های جانداران و حیات وحشی که به طور طبیعی قادر به مشاهده آن در طبیعت نیستند و ضرورت حفظ و نگهداری از حیوانات، دارای ارزش ویژه‌ای است همچنین پژوهشگران هر شهر می‌توانند با ورود به این موزه‌ها تحقیقات لازم را بر روی گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری انجام دهند.

این موزه‌ها نمونه‌ها و ذخایر متنوع جانوری و گیاهی و به عبارتی گویا ذخایر غیر زنده ژنها مورد عملیات‌های شناسایی، ثبت، ضبط و طبقه بندی قرار گرفته و برای نسل‌های آینده و به منظور ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم طبیعی و حیات وحش به جامعه، ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به محیط زیست، بررسی و بیان روند تکامل و دیگر اهداف نگهداری می‌شود.

موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مساحت ۳۰۰ متر مربع و فضای نمایشگاهی ۶۰ مترمربع در سه طبقه منظم شده است.در این موزه ۶۹۴ نمونه انواع ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران، صدف های دریایی، مرجان ها، سنگ ها، کانی ها و گیاهان به همراه ۳۸ قاب حشره نگهداری می شود.

به گفته مصطفی جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت محیط یست اصفهان به طور معمول حیواناتی نیز که در اثر تصادفات جاده‌ای، شکار توسط شکارچیان غیرمجاز و یا دلایل دیگر تلف می‌شوند تاکسیدرمی شده و به موزه تنوع زیستی اصفهان واقع در اداره کل حفاظت از محیط زیست منتقل می‌شوند.