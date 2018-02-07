  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

سخنگوی جنبش حماس:

انتفاضه جوانان فلسطینی تنها ضامن حمایت از قدس است

انتفاضه جوانان فلسطینی تنها ضامن حمایت از قدس است

سخنگوی جنبش حماس امروز اعلام کرد که انتفاضه جوانان فلسطینی تنها ضامن حمایت از قدس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس امروز با اشاره به مقاومت شهروندان فلسطینی در قبال سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری گفت: شهید فلسطینی جدید در الخلیل نشان داد که ما در برابر یک رویداد گذری قرار نداریم بلکه با یک انتفاضه مستمر مواجه هستیم.

وی با بیان این مطلب افزود: انقلاب جوانان فلسطینی تنها ضامن حمایت از بیت المقدس است، شهر مقدسی که برای یهودی سازی آن برنامه ریزی می شود.

سخنگوی جنبش حماس خاطرنشان کرد: جوانانی که در کرانه باختری قیام کرده اند هرگز به غیر از آزادی ملت فلسطین و سرزمین های خود و احیای مقدسات آن راضی نخواهند شد.

کد مطلب 4221773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها