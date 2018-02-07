زندگی مسئولان باید مانند مردم متوسط و ضعیف جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با قرائت روایتی از حضرت علی(ع) گفت: ایشان فرموده‌اند که من بی نیازی را طلب کردم ولی آن را تنها در قناعت یافتم.

وی اضافه کرد: امکانات و توان ما محدود است و نیازهای ما نیز زیاد است بنابراین باید انتظاراتمان را با توانمان تنظیم کنیم.

استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: زندگی طلاب و روحانیت که مسئولیت هدایت مردم را عهده‌دار هستند باید متناسب با شهریه و درآمدشان و زاهدانه باشد.

وی با اشاره به قانون اساسی گفت: در قانون اساسی بیان شده است که زندگی مسئولان باید در حداقل زندگی مردم باشد و امام علی(ع) نیز فرمودند کسانی که مسئول هستند باید در حداقل معیشت مردم زندگی کنند.

در زندگی مادی نگاهمان به افراد زیردست و در معنویات به افراد بالاتر باشد

آیت الله سبحانی با بیان اینکه باید در زندگی مادی نگاهمان به افراد زیردست و در معنویات به افراد بالاتر باشد، اضافه کرد: باید از نظر لباس و زندگی و مسافرت قناعت کنیم تا باعث خشنودی خداوند شود.

وی با انتقاد از حقوق‌های نجومی و بالای برخی از مسئولان، افزود: من نمی‌خواهم مبلغ تعیین کنم ولی می‌شنویم برخی مسئولان حقوقشان بالاست، در صورتی که قانون اساسی، تکلیف را روشن کرده است.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه قناعت مشکلات کشور را حل خواهد کرد، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی همین است که افراد و خانواده‌ها، زندگی را در حد توان خود تنظیم کنند که در کلام زیبایی مولای مؤمنان نیز مسئله قناعت وجود دارد.