به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح هم‌زمان پروژه‌های دهه فجر میامی به میزبانی فرمانداری، ضمن بیان اینکه ۱۳میلیارد تومان اعتبار برای آب‌رسانی کالپوش پیش‌بینی‌شده است، تأکید داشت: امسال شاهدیم که بودجه این شهرستان نسبت به سال قبل سه برابر شده که خوشبختانه این افزایش را در حوزه آب مشاهده کرده‌ایم.

وی افزود: در مقوله سد کالپوش حق آبِ مردم روستاهای کالپوش دیده‌شده و نگرانی‌ها در این حوزه خوشبختانه با رایزنی‌هایی که در مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته، رفع شده است.

عضو خانه ملت گفت: یکی از مشکلات میامی عدم توسعه شهری بوده به‌نحوی‌که در فاصله بین سرشماری سال ۸۵ و ۹۵ جمعیت شهری میامی فقط دو نفر افزوده‌شده است، این امر بسیار درخور توجه است چراکه وقتی شهری به شهرستان بدل می‌شود باید دچار یک جهشی درزمینهٔ توسعه، عمران و آبادانی باشد اما در میامی این اتفاق رخ نداده است.

حسینی شاهرودی با طرح این پرسش که چراکه رشد جمعیت در میامی رخ نداده است، تأکید کرد: نرخ رشد جمعیت کشور ۲۸۰ درصد بوده و رشد مجموع شهرستان میامی ۹۰ درصد این در حالی است که در برخی شهرهای استان این نرخ رشد تا ۴۴۰ درصد افزایش داشته است و این نشان می‌دهد مردم میامی از عدم توسعه رنج می‌برند.

وی افزود: میامی کمترین رشد جمعیت را در ۴۰ سال گذشته داشته و حتی برخی روستاها مانند فرومد، رشد جمعیتی منفی نیز داشته است، زمانی جمعیت این روستا ۱۰ هزار نفر را طی سال‌های گذشته در خود می‌دیده اما امروز باوجود معاون روی و کرومیت فقط دو هزار نفر جمعیت دارد و هیچ توسعه‌ای در آن رخ نداده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس گفت: بسیاری روستاهای میامی مانند عباس‌آباد و ... چنین شرایطی دارند که درمجموع این اتفاقات باعث شده که شرق استان فراموش شود تا شرایط برای جهش اقتصادی فراهم نشود و اگر میامی به شهرستان بدل نمی‌شد دیگر معلوم نیست چه امری در این منطقه رخ می‌داد.

حسینی شاهرودی گفت: محمدآباد میامی یکی از روستاهای کارآفرین کشور است که می‌تواند نقش الگویی بسیار مناسبی برای دیگران باشد اما متأسفانه هیچ حمایتی از آن‌ها نکرده‌ایم.

وی بابیان اینکه توسعه امروز نیازمند تولید و بازار است، افزود: دستگاه‌های مسئول باید حلقه های اقتصادی کشور را به هم متصل کنند اما در این شرایط مشکل ما این است که نتوانسته ایم اشتغال روستایی مناسب ایجاد کنیم، امروز باید نگاه ویژه ای را به ظرفیت های میامی داشته باشیم، برای توانمند سازی این شهرستان علاوه بر افزایش اعتبارات دولتی باید بخش خصوصی را فعال کرد همچنین باید تسهیلات ارزان قیمت توسط بانکها در اختیار مردم این شهرستان قرار گیرد.