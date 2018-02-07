به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا در بخش بزرگسالان، بیست و پنجمین مسابقات در بخش جوانان و هفتمین دوره در رده پیشکسوتان از فردا ۱۹ بهمن ماه به مدت ۵ روز در ناپای تای میانمار برگزار خواهد شد. تیم ملی زنان و مردان کشورمان در بخش استقامت جاده در دو قسمت تایم تریل و استقامت در این دیدارها به مصاف رقبای آسیایی خود می روند.

از سوی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا برنامه دقیق برگزاری مسابقات طی روزهای آینده به این ترتیب اعلام شد:

پنج شنبه ۱۹ بهمن:

تایم تریل تیمی بزرگسال -مردان– مسافت ۷۰ کیلومتر

استقامت جاده (امید زیر ۲۳ سال) - مردان -به مسافت ۱۵۶ کیلومتر

جاده (امید زیر ۲۳ سال) – زنان -به مسافت ۷۰ کیلومتر

جمعه ۲۰ بهمن ماه:

تایم تریل انفرادی بزرگسالان –مردان- به مسافت ۴۲ کیلومتر

تایم تریل انفرادی جوانان-مردان -به مسافت ۲۲ کیلومتر

تایم تریل انفرادی جوانان – زنان- به مسافت ۱۱ کیلومتر

شنبه ۲۱ بهمن ماه:

تایم تریل انفرادی زیر ۲۳ سال – مردان – به مسافت ۳۴ کیلومتر

تایم تریل پیشکسوتان-مردان

تایم تریل امید و بزرگسالان-بانوان- به مسافت ۲۲ کیلومتر

یکشنبه ۲۲ بهمن ماه:

استقامت جاده جوانان – مردان- به مسافت ۱۰۶ کیلومتر

استقامت جاده جوانان –بانوان- به مسافت ۷۰ کیلومتر

دوشنبه ۲۳ بهمن ماه:

استقامت جاده بزرگسالان – مردان – به مسافت ۱۸۲ کیلومتر

استقامت جاده بزرگسالان- بانوان- به مسافت ۱۰۶ کیلومتر