به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا در بخش بزرگسالان، بیست و پنجمین مسابقات در بخش جوانان و هفتمین دوره در رده پیشکسوتان از فردا ۱۹ بهمن ماه به مدت ۵ روز در ناپای تای میانمار برگزار خواهد شد. تیم ملی زنان و مردان کشورمان در بخش استقامت جاده در دو قسمت تایم تریل و استقامت در این دیدارها به مصاف رقبای آسیایی خود می روند.
از سوی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا برنامه دقیق برگزاری مسابقات طی روزهای آینده به این ترتیب اعلام شد:
پنج شنبه ۱۹ بهمن:
تایم تریل تیمی بزرگسال -مردان– مسافت ۷۰ کیلومتر
استقامت جاده (امید زیر ۲۳ سال) - مردان -به مسافت ۱۵۶ کیلومتر
جاده (امید زیر ۲۳ سال) – زنان -به مسافت ۷۰ کیلومتر
جمعه ۲۰ بهمن ماه:
تایم تریل انفرادی بزرگسالان –مردان- به مسافت ۴۲ کیلومتر
تایم تریل انفرادی جوانان-مردان -به مسافت ۲۲ کیلومتر
تایم تریل انفرادی جوانان – زنان- به مسافت ۱۱ کیلومتر
شنبه ۲۱ بهمن ماه:
تایم تریل انفرادی زیر ۲۳ سال – مردان – به مسافت ۳۴ کیلومتر
تایم تریل پیشکسوتان-مردان
تایم تریل امید و بزرگسالان-بانوان- به مسافت ۲۲ کیلومتر
یکشنبه ۲۲ بهمن ماه:
استقامت جاده جوانان – مردان- به مسافت ۱۰۶ کیلومتر
استقامت جاده جوانان –بانوان- به مسافت ۷۰ کیلومتر
دوشنبه ۲۳ بهمن ماه:
استقامت جاده بزرگسالان – مردان – به مسافت ۱۸۲ کیلومتر
استقامت جاده بزرگسالان- بانوان- به مسافت ۱۰۶ کیلومتر
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