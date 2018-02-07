نامه کانون کارگردانان به معاون هنری درباره مدیرکل هنرهای نمایشی

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون کارگردانان خانه تئاتر در نامه ای سرگشاده به سیدمحمدمجتبی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی حمایت کرد.

در این یادداشت آمده است:

«حضور محترم جناب دکتر سید محمد مجتبی حسینی

معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در شرایط موجود و در میان امواج شایعات مبنی بر احتمال تغییر و تحولات در سطوح مدیریت های وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، اینجانبان، اعضای هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر، لازم دیدیم و احساس مسئولیت کردیم که نظر مشورتی خود را در رابطه با اهمیت تداوم و ثبات مدیریتی در حوزه هنرهای نمایشی و شخص مدیر کل محترم مرکز هنرهای نمایشی، جناب مهندس مهدی شفیعی به اطلاع حضرتعالی برسانیم:

همگان می دانیم که تئاتر ما در سطح ملی دچار نابسامانی و معضلات حل ناشده بسیاری است که مهمترین اصل غلبه بر نابسامانی ها و رسیدن به شرایطی پایدار، تاکید بر ثبات و حفظ مدیر کارآمد و درستکار است.

بنابراین همانگونه که وظیفه اهالی تئاتر حکم می کند که با نگاه نقادانه و مسئولانه، کاستی ها و ضعف های کنونی تئاتر را مورد نقد و بررسی قرار دهند، لازم است که سیاست های درست و مثبت را نیز مورد ارزیابی و حمایت قرار دهند.

بنابر همین اصل، اینجانبان (اعضای هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر) به عنوان نمایندگان بخش مهمی از اهالی تئاتر بر این باوریم که به همان نسبت که کاستی ها را می بینیم باید نیمه پر لیوان را نیز دید و از سیاست های درست و نقاط قوت مرکز، به ویژه مدیر مدبر و دلسوز آن حمایت کرد.

بدین ترتیب، ما به دلیل راستی، صداقت، تدبیر و شفافیت کاری، رضایت خود را از جناب مهندس مهدی شفیعی و حمایت از استمرار مدیریت ایشان در مرکز هنرهای نمایشی را خدمت آن مقام محترم اعلام داشته، موفقیت بیش از پیش ایشان را در همدلی و همکاری با اهالی تئاتر خواهانیم.

با احترام

هیات مدیره و بازرسان کانون کارگردانان خانه تئاتر: دکتر مسعود دلخواه، سهراب سلیمی، دکتر قطب‌الدین صادقی، محسن حسینی، مسعود موسوی، مریم معترف، شکرخدا گودرزی، محمودرضا رحیمی.»