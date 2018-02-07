١٣پروژه عمرانی وخدماتی در بخش بنذرک میناب به بهره برداری رسید

علی بلاک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:یکی از خدمات مهم دولت به مردم بخش بنذرک ارتقای این بخش به شهر است که انشالله در آینده بتوانیم با پیگیری وهمکاری مسئولان شاهد پیشرفت روز افزون این منطقه باشیم.

بلاک گفت: ایام الله دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان خدمات دولت درجای جای کشور به مردم است که بخش بنذرک میناب هم از این خدمات بی بهره نمانده است.

وی بیان داشت:با مشارکت بخش خصوصی ودر راستای حمایت ازسرمایه گذاران دو کارخانه تولید خرپای فلزی وتولید لبنیات سنتی بااعتباری بالغ بر ۲میلیاردو ۳۰۰میلیون تومان به بهره برداری رسید.

بخشدار بنذرک عنوان داشت: همچنین در راستای حمایت وخدمات دولت به مناطق محروم وکمتر توسعه یافته بخش بنذرک از خدماتی مانند احداث سه مدرسه شش کلاسه در روستاهای دودو، کنارترش و دماغ ریگ با اعتبار ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان با تجهیزات و همچنین احداث خانه بهداشت وساختمان جدید مرکز درمانی و بهداشتی بخش بااعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان بهره مند شد.

وی با اشاره به بهره برداری از پروژه های خدماتی گفت: چهار پروژه خدماتی در این بخش و در مجموع ۱۳پروژه عمرانی وخدماتی با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان به بهره برداری رسید.