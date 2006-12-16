هاشمی رفسنجانی، یزدی، مشکینی، امامی کاشانی و جنتی در صدر آراء

محسن وزیری نیا فرماندار اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون از 39 شعبه اخذ رای شمارش شده، در مجموع 20 هزار و 763 رای به صندوق ها انداخته شده که از این تعداد، 16 هزار و 555 رای صحیح و 4 هزار و 208 رای باطله بوده است.

وی افزود: نتایج آرای شهرستان اسلامشهر در بخش چهاردانگه در انتخابات خبرگان تا این لحظه به ترتیب زیر است:

هاشمی رفسنجانی

یزدی

مشکینی

امامی کاشانی

جنتی

مصباح یزدی

حسن روحانی

دری نجف آبادی

خرازی

محسن قمی

استادی

نمازی

باقر کنی

رضوانی

محمدی گیلانی

فرماندار اسلامشهر همچنین درخصوص آراء خبرگان در بخش مرکزی اسلامشهر نیز اظهارداشت: از 76 شعبه اخذ رای 39 هزار و 977 برگ اخذ رای خارج شده که تعداد 27 هزار و 725 برگ رای صحیح و 12 هزار و 254 رای باطله به صندوق ریخته شده است.

وزیری نیا ترتیب نفرات اول تا 15 لیست خبرگان در بخش مرکزی را مشابه لیست بخش چهاردانگه عنوان کرد.

وی درخصوص آراء میاندوره ای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بخش مرکزی از 56 شعبه، 34 هزار و 382 رای ماخوذه وجود دارد که از این تعدا، 21 هزار و 291 برگ رای صحیح و 13 هزار و 91 رای باطله بوده است.

وزیری نیا تا این لحظه سهیلا جلودارزاده، اسدالله بادامچیان و حسن غفوری فرد را نفرات اول تا سوم در بخش مرکزی اعلام کرد.