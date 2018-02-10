بهروز پناهنده بازیگر و کارگردان نمایش «آنام» که در تماشاخانه مولوی روی صحنه است در این باره به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی که از ۱۵ بهمن ماه در سالن کوچک تالار مولوی روی صحنه رفته است نمایشی تک پرسوناژ بوده و به شکل مونولوگ توسط خودم اجرا می شود.

وی ادامه داد: این نمایشنامه نوشته علی اصغری است که وی از مدت ها قبل طرح این داستان را با من در میان گذاشته بود. بعد از نمایش «خشت خام» که چند سال قبل در جشنواره تئاتر فجر نیز برگزیده شد این اثر تازه ترین نمایشنامه علی اصغری است که به صحنه می رود.

پناهنده درباره داستان نمایش توضیح داد: این نمایش داستان پسری اهل آذربایجان است که ترم آخر پزشکی را می گذراند و همه چیز را هم برای ازدواج با دختر عمویش آماده کرده است اما با یک تلفن همه چیز به هم می ریزد و مسیر زندگی اش عوض می شود.

بازیگر «آخرین حکایت فرهاد» درباره سختی های اجرای یک نمایش تک پرسوناژ بیان کرد: اجرای یک نمایش مونولوگ کار سختی است اما از آنجا که من و علی اصغری روی این متن به شکل کارگاهی بسیار کار کردیم، من توانستم کار را از آن خود کنم و روی شخصیت نمایش تمرکز و اشراف زیادی داشته باشم. تلاش کردم با متن ارتباط زیادی برقرار کنم تا به درستی حس شخصیت را به مخاطب انتقال دهم.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: متن نمایشنامه و نوع بازی من در این اثر کاملا رئالیستی است اما تلاش شده فضاسازی و طراحی صحنه از فضای واقع گرایانه دور باشد. این نمایش قرار است تا ۹ اسفند ماه روی صحنه باشد و البته امکان دارد بعد از برگزاری جشنواره تئاتر تجربه نیز مجددا به صحنه برود.

نمایش «آنام»‌ از تاریخ‌ ۱۵ بهمن تا ۹ اسفند هر شب ساعت ۱۸ در مرکز تئاتر مولوی واقع در خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران اجرا خواهد شد.