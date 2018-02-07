۹۰ درصد ناوگان آتش نشانی فرسوده است/۷۰ درصد پاساژها ایمن نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تراب پور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکلات سال های اخیر از جمله ایستگاه ها، خودرویی، تجهیزاتی، لجستیکی، پشتیبانی، اداری، نرم افزاری و سخت افزاری تمام موارد را پیگیری و مشکلات را احصاء کردیم.

وی اضافه کرد: اکنون در حال برنامه ریزی برای بهینه سازی این مشکلات، ارتقای وضعیت خودرویی، تجهیزاتی، ایستگاهی، به روز کردن تجهیزات، آمار و اطلاعات هستیم.

تراب پور با اعلام این مطلب که در زمینه نرم افزار رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه را مأمور کردم که خیلی جدی به دنبال نرم افزار جامع ایمنی عملیات آتش نشانی و آموزش پیشگیری باشد، گفت: شهرداری اهواز نیز به دنبال فراهم کردن زیرساخت ها از طریق راه اندازی gis (یکی از زیرساخت های استفاده بهینه و مهم آن سازمان آتش نشانی هست) است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز ادامه داد: به لحاظ سخت افزاری هم آنچه تاکنون نیاز داشتیم مثل تجهیزات را رصد کردیم تا طبق یک روال، تمام آنها را از جمله تهیه دستگاه ها و آموزش پرسنل کاربر رایانه بعد از به کارگیری نرم افزار فراهم می کنیم. از نظر خودرویی نیز شاید به جرأت بتوان گفت بالای ۹۰ درصد ناوگان موتوری فرسوده و قریب به ۸۰ درصد ایستگاه ها نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

فقط یک نردبان ۳۲ متری داریم

تراب پور اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت خودرویی واقعا جالب نیست و از نظر نردبان فقط یک دستگاه نردبان با بالای ۲۵ سال قدمت داریم که ۳۲ متری است و به صورت نصف و نیمه جواب می دهد؛ موقع حوادث با مشکل مواجه هستیم ولی انشاالله شهردار اهواز دغدغه به روز کردن تجهیزات آتش نشانی را دارد و قول مساعد و دستورات لازم را از نظر خودرویی صادر کرده است. همچنین در حال برنامه ریزی برای تهیه تعدادی از خودروها هستیم و اعتبار آن دیده که از جمله این خودروها همان نردبان ۵۵ متری است که سال آینده به ناوگان موتوری آتش نشانی اهواز افزوده می شود.

وی در ارتباط با ایمنی ساختمان ها گفت: بر اساس مصوبه سال ۹۳ هیئت وزیران، بسیاری از دستگاه های اجرایی در زمینه رعایت اصول ایمنی و پیشگیری در ساختمان ها موظف به همکاری با سازمان ما شدند. به سازمان ما مأموریت داده شده که نواقص ساختمان ها را کارشناسی و مورد بازدید قرار دهیم که این کار را از دو سال قبل با هسته مرکزی شهر اهواز آغاز و تمامی پاساژهای سطح شهر مورد بازدید ایمنی واقع شد.

تراب پور تصریح کرد: کارشناس اعزامی برگه ای از چک لیست شاخص های ایمنی را تکمیل و به رئیس هیئت مدیره پاساژ و برگ دیگر را برای سازمان آتش نشانی قرار می داد تا طی مکاتبه ای به اداره کل کار استان خوزستان اعلام شود.

۷۰ درصد ساختمان مرکز شهر ایمن نیست

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز گفت: بالای ۷۰ درصد ساختمان های مرکز شهر ایمن نیستند که این موضوع متأسفانه با توجه به فرسودگی و قدمت بالای عمر پاساژهای مرکز شهر بالای ۷۰ درصد ساختمان های این بافت ایمن نیستند. متأسفانه این پاساژها عمدتا مشکلاتی از جمله سیستم برقی، راه های ورود و خروج، انبار اجناس، عدم رعایت موارد ایمنی از جمله عدم اجرای سیستم اعلان حریق، عدم اجرای اطفای حریق و همچنین عدم اجرای سیستم آب آتش نشانی داشتند که تمام موارد را به کسبه اعلام کردیم.

تراب پور بیان کرد: با پیگیری های کارگروه آتش نشانی، جلسات متعددی برگزار شده و هر دستگاه اجرایی مثل شرکت برق، گاز، آتش نشانی، آب و سایر دستگاه های ذیربط مکلف به انجام وظایف در راستای برطرف کردن این نواقص در کاربری مسکونی، تجاری و اداری شدند.

وی با بیان اینکه آمار حوادث تصدیق کننده مشکل داشتن پاساژهای سطح شهر اهواز است، ادامه داد: از تمام پاساژهای سطح شهر بازدید و گزارش به اداره کار اعلام شده که باید بر اساس قانون، بازرس این اداره کل به محل مراجعه و در صورت رعایت نشدن موارد امکان پلمب را دارد ولی متأسفانه تاکنون بازخورد مکاتبات انجام شده را از آنها ندیدیم.

تراب پور در ارتباط با موارد پیشگیری گفت: هر مالکی که قصد دریافت پروانه ساخت داشته باشد؛ شهرداری آنها را برای بررسی و تأیید نقشه های ایمنی ملک و صدور دستورالعمل ایمنی ساخت به سازمان آتش نشانی معرفی می کند. همچنین موقع اتمام کار نیز برای تأیید ایمنی کار کارشناسان به محل اعزام و در صورت رعایت این موارد گواهی پایان کار را صادر می کنند. تمام بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی و کلینیکی را مورد بازدید قرار دادیم که پرونده آن رو به اتمام است و بعد سراغ بازدید از جایگاه های سوخت می رویم؛ از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تقاضا دارم که حتما در خصوص موارد ایمنی جایگاه ها الزامات که نه حداقل ها را باید رعایت کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز در ادامه با اشاره به بروز حوادث مختلف در جایگاه های سوخت و انجام مکاتبات بعد از بازدیدها گفت: از این جایگاه داران تقاضا داریم تا با بازرسان همکاری داشته باشند تا بعد از بازرسی موارد ایمنی را احصا و با کمک آنها این نواقص برطرف شود؛ همچنین در مراحل بعدی بازرسی کاربری تجاری، اداری و مسکونی را داریم که بعدا طبق برنامه ریزی انجام می شود. در حال حاضر شهر اهواز ۱۴ ایستگاه عملیاتی و دو ایستگاه امداد آبی داریم؛ البته یک ایستگاه هم در حوزه کارون داشتیم که به شهرداری این شهر واگذار شد.

کمبود ۹ ایستگاه آتش نشانی

تراب پور اضافه کرد: بر اساس استاندارد تراکم و مساحت، شهر اهواز قریب به ۹ ایستگاه عملیاتی کمبود داریم و دو واحد آن در کوی مهدیس و چهارشیر در حال ساخت هستند.

وی با اشاره به وجود ۴۰۰ پرسنل در آتش نشانی و عملیاتی بودن ۳۷۰ نفر آنها خبر داد: یک استخدامی را در سال ۹۵ انجام و حدود ۸۰ نفر با برگزاری آزمون تئوری و عملی جذب سازمان شدند ولی درصدد هستیم تا ۱۰۰ نفر دیگر را به نیروی انسانی این سازمان اضافه کنیم.

تراب پور عنوان کرد: طی یک ماه اخیر یک دستگاه خودروی سوخت رسان سبک، دو دستگاه خودروی پیکاپ سبک مجهز به خاموش کننده و نوسازی هفت دستگاه موتورسیکلت مجهز به خاموش کننده کوله پشتی را به خط حریق اضافه کردیم. در تلاش هستیم تا از طریق معاونت برنامه ریزی و توسعه ساخت ایستگاه های آتش نشانی را در مکان یابی های انجام شده در مناطق به روش علمی محقق کنیم.