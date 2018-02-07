به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های دهه فجر میامی به میزبانی فرمانداری بابیان اینکه مشکلات در میامی فراوان هستند اما باید راهکار رفع آن‌ها بررسی شود، تأکید کرد: بخشی از کاستی‌ها به مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی بازمی‌گردد اما بخشی دیگر به مقررات و قوانین اشاره دارد.

وی افزود: امروز نمایندگان مجلس خوشبختانه دغدغه خوبی در حوزه اصلاح قوانین دارند که امیدواریم قوانینی که مانع تولید و توسعه هستند به‌زودی اصلاح شوند، امروز ایجاد مانع قانونی برای یک خانواده که در کارگاه کوچک خانگی‌شان با مشکلات ارتزاق می‌کنند، می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد که باید به آن توجه داشت.

استاندار سمنان گفت: فرماندار میامی مسئولیت اجرایی در شهرستانی را پذیرفته است، که بیشترین جمعیت آن روستایی است و این شرایط در هیچ شهرستان دیگری وجود ندارد و این امر برای ما یک فرصت بسیار خوب محسوب می‌شود، امروز می‌توان با استفاده از ظرفیت روستائیان مهاجرت معکوس را شکل داد تا جمعیت از شهرها و حاشیه‌نشینی‌ها به موطنشان بازگردند و این‌یک فرصت عالی است.

جمعیت روستایی میامی یک ظرفیت است

چاووشی بابیان اینکه تحقق مهاجرت معکوس وظیفه فرماندار میامی است، تأکید کرد: در احادیث هم آمده که انسان باید عمرش را به سه قسمت تقسیم کند، بخشی را عبادت، بخشی را تفریحات سالم و بخشی را کار و به مردم خدمت کند من تصور می‌کنم که فرماندار میامی باید یک قسمت دیگر نیز باید به این جمع سه‌بخشی اضافه کند و آن‌هم مقوله توسعه روستایی در شهرستان است.

وی افزود: مکتب ما ساعتی تفکر را از ۷۰ سال عبادت بهتر می‌داند و ما متأسفانه کارهایی را صورت می‌دهیم که نتیجه‌ای ندارند اما همه حقیقت این نیست، فرمانداران، استاندار، مدیران کل، روسای ادارات و ... مسئولیت را پذیرفته‌اند تا دردی را دوا کنند و اگر قرار باشد سرگرم کارهای روزمره خودمان باشیم کارمان سنگین می‌شود.

استاندار سمنان با انتقاد از عدم پیگیری بخشی از مطالبات مردم، گفت: میامی به‌واسطه وسعت و بافت روستایی که دارد نیازمند شش ماه شناخت کامل است لذا به فرماندار این شهرستان می گوییم که هر جا مانعی در کارها ایجاد شد باید راه‌های عبور از آن شناسایی و در مرکز استان پیگیری شود.