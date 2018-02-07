اجرای طرح گاز رسانی به ۱۱۹ واحد صنعتی استان بوشهر در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک ایام دهه فجر، اظهار داشت: با توجه به تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به اشتغال و اقتصاد، تلاش شده است در دهه فجر امسال بیشتر پروژه ها در این راستا باشند.

وی افزود: در دهه فجر سال جاری طرح گاز رسانی به ۱۱۹ واحد صنعتی بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر عنوان کرد: بیشترین طرح های گاز رسانی به صنایع در شهرستان های دشتی، تنگستان، بوشهر، گناوه و دشتستان است.

وی تصریح کرد: با اضافه شدن این تعداد واحد صنعتی به شبکه گاز رسانی میزان مشترکین این واحد ها به بیش از ۳۰۰ خواهد رسید.

حسینی گفت: این پروژه ها با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان انجام خواهد شد.

وی از کاهش ۵۰ درصدی صنایع با اتصال به شبکه گازرسانی از سوخت های فسیلی خبرداد و گفت: علاوه بر کاهش مصرف گازوئیل از لحاظ زیست محیطی نیز تاثیر مثبت زیادی خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهربا عنوان اینکه اکنون استان بوشهر از لحاظ ارائه خدمات به شرکت های صنعتی در رتبه سوم کشور قرار دارد، عنوان کرد: از ۱۳ میلیارد متر مکعب گازی که به مشترکین استان داده می شود ۹۹ در صد آن به مصرف صنایع می رسد.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این واحدها فرصت‌های اشتغال خوبی بطور مستقیم و غیر مستقیم فراهم می‌شود، بیان کرد: بالغ بر هزار و ۶۰۰ نفر با اجرای این واحد های صنعتی به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.