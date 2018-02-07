به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی ارزنده صبح چهارشنبه در آیین بهره برداری از پروژه های دهه فجر الیگودرز با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران نه انقلاب سیاسی بود نه انقلاب اقتصادی، انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود، اظهار داشت: هدف انقلاب اسلامی ایران انسان سازی بوده است.

وی افزود: خداوند متعال به امام(ره) چنان عظمتی داد که تحولی بزرگ در ایران به وجود آورد، وظیفه داریم راه امام و شهدا را به نحو احسن ادامه دهیم.

امام جمعه الیگودرز با اشاره به اینکه مهم ترین موفقیت شهرستان الیگودرز برادری مسئولین شهرستان است، ادامه داد: این از باب اغراق نیست، مشهود است، مسئولین الیگودرز واقعا برادر هستند و مشکلات را دوستانه یادآوری می کنند.

حجت الاسلام برازنده یادآور شد: اتحاد به معنای واقعی در الیگودرز وجود دارد.