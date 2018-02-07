افتتاح ۱۲ پروژه در شهر جدید هشتگرد بااعتبار ۱۱۲ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه در هفتمین روز از برنامه‌های دهه فجر و با حضور استاندار البرز و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی طرح‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی شامل؛ کلانتری فاز هفت و کلنگ احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه بااعتباری بالغ‌بر ۵ میلیارد تومان بر زمین زده شد.

در ادامه زمین چمن ورزشی مصنوعی بااعتبار ۳۷۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. همچنین امروز هزار و ۶۱ واحد مسکن مهر که اغلب این واحدها ازنظر امکانات زیر بنایی و رو بنایی تکمیل‌شده به متقاضیان واگذار می‌شود.

تعداد کل واحدهای مسکونی در شهر جدید هشتگرد ۴۹هزار و ۷۶۷ است که تاکنون ۱۴ هزار و ۵۷۰ واحد مسکونی تحویل متقاضیان در شهر جدید هشتگرد شده است. تعداد واحدهای مسکن مهر که تاکنون در شهر جدید افتتاح‌شده ۲۵ هزار و ۷۸۷ واحد اعلام‌شده که برای طرح‌های مذکور پنج مدرسه ساخته‌شده و شش مدرسه در حال ساخت است.