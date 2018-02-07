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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

در هفتمین روز از دهه فجر انجام شد:

افتتاح ۱۲ پروژه در شهر جدید هشتگرد بااعتبار ۱۱۲ میلیارد تومان

افتتاح ۱۲ پروژه در شهر جدید هشتگرد بااعتبار ۱۱۲ میلیارد تومان

ساوجبلاغ - دوازده پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۱۱۲ میلیارد تومان در هفتمین روز از دهه فجر در شهر جدید هشتگرد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه در هفتمین روز از برنامه‌های دهه فجر و با حضور استاندار البرز و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی طرح‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی شامل؛ کلانتری فاز هفت و کلنگ احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه  بااعتباری بالغ‌بر ۵ میلیارد تومان بر زمین زده شد.

در ادامه زمین چمن ورزشی مصنوعی بااعتبار ۳۷۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. همچنین امروز هزار و ۶۱ واحد مسکن مهر که اغلب این واحدها ازنظر امکانات زیر بنایی و رو بنایی تکمیل‌شده به متقاضیان واگذار می‌شود.

تعداد کل واحدهای مسکونی در شهر جدید هشتگرد ۴۹هزار و ۷۶۷ است که تاکنون ۱۴ هزار و ۵۷۰ واحد مسکونی تحویل متقاضیان در شهر جدید هشتگرد شده است. تعداد واحدهای مسکن مهر  که تاکنون  در شهر جدید افتتاح‌شده ۲۵ هزار و ۷۸۷ واحد اعلام‌شده  که برای طرح‌های مذکور پنج مدرسه ساخته‌شده و شش مدرسه در حال ساخت است.

کد مطلب 4221907

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