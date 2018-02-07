به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، درحالی‌که آرامش چند ساله وال‌استریت به هم خورده است، سرمایه‌گذاران همچنان منتظر روزهای پرنوسان پیش‌رو هستند. در پایان معاملات روز سه‌شنبه به وقت آمریکا (بامداد امروز)، شاخص‌های سهام آمریکا به دنبال بزرگترین سقوط یک‌روزه خود در ۶ سال اخیر، ۲ درصد جهش کردند.

سوالی که تاجران را به چالش می‌کشد این است که آیا سقوط‌های شدید در دو روز گذشته آغازی برای حرکت نزولی بزرگتری در آینده است یا تنها راه را برای بازگشت بازار با سود متوالی باز می‌کند. بازاری که در ۹ مارچ امسال توالی سوددهی آن ۹ ساله می‌شود.

پیتر کاردیلو، اقتصاددان ارشد بازار در شرکت فرست استاندارد فایننشال در نیویورک، که پیش‌بینی کرده است وال‌استریت از این سقوط دوباره بازگشته و رکورد تاریخ خود را بشکند، می‌گوید: فعالیت‌های امروز بازار نمونه کلاسیک تعیین کف بازار بود.

در جلسه پرنوسان روز سه‌شنبه شاهد این بودیم که شاخص داوجونز از پایین‌ترین مقدار خود تا بالاترین میزان خود بیش از ۱۱۰۰ واحد نوسان کرد و بنچ‌مارک اس‌اندپی۵۰۰ بهترین روز خود را از روز قبل از انتخاب رییس‌جمهور ترامپ در نوامبر ۲۰۱۶، تا کنون را ثبت کرد.

جی‌جی‌ کیناهان، استراتژیست ارشد بازار در تی‌دی اَمری‌ترید در شیکاگو، می‌گوید: من گمان نمی‌کنم که نوسانات بازار به پایان رسیده باشد. چنین حرکت‌هایی سه هفته زمان می‌برد که از سیستم عبور کنند و وضعیت نرمال شود. نوسانات به طور ناگهانی آرام نخواهد شد.

سرمایه‌گذاران سقوط‌های شدید اخیر را به عنوان یک فرصت تلقی می‌کنند که این نمونه کلاسیک «خرید سهام سقوط کرده» است.

در طول این جلسه معاملات شاخص‌های سهام پس از این که ۲ درصد پایین‌تر کار خود را آغاز کردند، از قلمرو منفی به مثبت وارد شدند. با این حال اس‌اندپی۵۰۰ باز هم ۶.۲ درصد پایین‌تر از رکورد ۲۶ ژانویه خود بسته شد.

سقوط‌های شدید روزهای اخیر همان اصلاح قیمتی بود که پس از ثبت پی‌درپی رکوردها در بازار نسبتا آرام سهام، مدت‌ها بود که سرمایه‌گذاران انتظار وقوع آن را داشتند.

شاخص صنعتی داوجونز پس از معاملات پر نوسان دیشب، ۵۶۷.۰۲ واحد یا ۲.۳۳ درصد بالاتر بسته شد و به رقم ۲۴۹۱۲.۷۷ واحد رسید. اس‌اندپی۵۰۰ هم ۴۲.۶ واحد به دست آورد و به این ترتیب با سودی ۱.۷۴ درصدی به ۲۶۹۵.۱۴ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۱۴۸.۳۶ واحد یا ۲.۱۳ درصد بالا رفت و به ۷۱۱۵.۸۸ واحد رسید.

در بازار ارز امروز چهار شنبه، دلار آمریکا ۰.۳ درصد در برابر ین افت کرد و به نرخ ۱۰۹.۲۹ ین در برابر هر دلار رسید، اما همچنان بالاتر از پایین‌ترین مقدار روز سه‌شنبه که ۱۰۸.۴۳ ین در برابر هر دلار بود، باقی ماند.

یورو با اندکی افزایش به نرخ ۱.۲۳۹۰ دلار رسید درحالی‌که دلار در برابر سبدی از ارزهای مهم جهان با اندکی کاهش به نرخ ۸۹.۶۴۷ رسید.

طلا که یک سرمایه ایمن در مواقع بحران است، ۰.۳ درصد رشد کرد و به قیمت ۱۳۲۸.۹۰ دلار برای هر اونس رسید.