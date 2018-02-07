امسال ۸۰۴ هزار تن لبنیات از کشور به خارج صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر،حسن رکنی صبح چهارشنبه در آیین بهره برداری از پروژه های بخش دام و طیور استان با بیان اینکه آذربایجان غربی در بخش زنجیره طیور کشور پیش قراول است عنوان کرد: تمرکز روی زنجیره تولید موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید می شود که در دستور کار ما قرار دارد.

رکنی با اشاره به اینکه در زمان حاضر دو میلیون و ۵۰۰ هزارتن تولیدات کشور فقط در بخش مرغ گوشتی است اضافه کرد: سرانه تولید و مصرف ما در این بخش ۲۸ کیلوگرم است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال ۹۲ تعداد جوجه ریزی در کشور بدون زنجیره تولید ۹۵ درصد بود افزود: در حال حاضر ۱۵ درصد تولید امروز در زنجیره تولید صورت می گیرد.

رکنی با تاکید بر اینکه به لحاظ میزان تولید شرایط خوبی داریم افزود: هم اکنون متوسط قیمت جهانی گوشت مرغ بین دو تا دو دهم دلار است اگر بتوانیم حضور خود در بازارهای جهانی را پررنگ تر کنیم از ۱۰میلیون تن گوشت مرغ جهان می توانیم سهم خوبی داشته باشیم.

وی اضافه کرد:در دو الی سه دهه گذشته جزو واردکننده های بخش لبنیات بودیم، امسال میزان تولید این بخش ۱۰ میلیون و ۲۰۰هزارتن بیشتر است.

رکنی با اعلام اینکه امسال ۸۰۴ هزار تن لبنیات به خارج از کشور صادر شده است گفت: سال ۹۲ میزان واردات مرغ ۱۵ هزارتن در بخش مرغ و تخم صادرات داشته ایم و زیرساخت های لازم برای افزایش صادرات داریم.