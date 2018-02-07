لزوم ارائه امتیازات به کرمانشاه برای تشویق سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد صادقی امروز چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: دولت باید به شهرهای محروم توجه بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه شهرهای کشور به چند دسته تقسیم می شوند، گفت: در این تقسیم بندی شهرهایی همچون تهران هستند که با دسترسی به مسئولان امورات خود را می‌گذرانند، برخی شهرها همچون اصفهان می توانند مشکلاتشان را خودشان حل کنند، اما برخی دیگر نیز همچون کرمانشاه مشکلات زیادی دارند که دولت باید آنها را از شهرهای دیگر استثنا کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: هیئت دولت باید شهرهای اینچنینی را مشخص و برای تشویق سرمایه گذاری امتیازاتی برای آنها لحاظ کند.

صادقی معاف کردن سرمایه گذاری در این شهرها از مالیات و تخفیف یا کلا حذف مالیات بر ارزش افزوده -که بالاترین رقم در حال حاضر دریافت می شود- را از جمله این تشویق برای سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: توقف اجرای قانون کار که قسمت عمده ای از آن مزاحم کار است در این شهرها باید صورت بگیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وام برای سرمایه گذاری اعم از تولید و... باید با بهره ۲ تا ۳ درصد برسد یا کلا معاف از بهره باشد، چرا که الان با بهره ۲۵ درصدی مقرون به صرفه نیست.