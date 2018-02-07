به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان در ارتباط با ارتقاء کیفیت خدمات همراه با رشد شاخص های عملیات بندری اظهار کرد: شاخص های بندری با توجه به تعاریف و استانداردهای بین المللی موجود مدنظر قرار می گیرد و ما به دنبال احصاء و به روزرسانی شاخص های بندری هستیم .

دموراژ بر اساس شرایط روز

وی ادامه داد: از سال ۷۴ تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تصویب و اعلام نرم استاندارد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور صورت نگرفته است. لذا یکی از اهداف سازمان بنادر و دریانوردی در آینده ای نزدیک (بر اساس تکلیفی که قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر بر عهده آن محول کرده) این است که دستورالعملی تهیه کند تا بر اساس آن دموراژ کشتی ها محاسبه و نُرم های مربوطه متناسب با شرایط روز تدوین شود.

بهزادیان افزود: در موضوع ارتقا کیفیت خدمات همراه با رشد شاخص های عملیات بندری دو بخش وجود دارد یک بخش از فعالیت ها مربوط به کشتی و بخش دیگر مربوط به محوطه است. در بخش کشتی بحث تخلیه و بارگیری ، شیوه های انتقال و نگهداری کالاها مطرح است در حوزه محوطه، موضوع تفکیکی کالا متناسب با نوع کالا و بحث تبادل الکترونیکی اسناد و ترخیص و خروج کالا از بنادر مطرح است. تمام سعی سازمان بنادر بر این است که در موارد یاد شده به سمت بهبود وضعیت فعلی حرکت کند.

استاندارد مشخصی برای نُرم های تخلیه و بارگیری نداریم

وی با بیان اینکه ارتقاء کیفیت خدمات همراه با رشد شاخص های عملیات بندری بر اساس قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر در دستور کار است اظهار داشت: بر اساس قانون باید دستورالعمل هایی در این رابطه تدوین می شد اما بحث شاخص گذاری و نُرم بندی آن هنوز انجام نشده است تا بر اساس آن قیاس های کارشناسی داشته باشیم.

به گفته مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تا کنون پیمانه مشخص و استانداردی برای زمان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر وجود نداشته است. برای رسیدن به این مهم، نیازمند به روزرسانی نُرم های تخلیه و بارگیری هستیم. با اطلاع یافتن از آخرین وضعیت بنادر می توان به زمان بندی مشخصی دست یافت.

رشد کیفیت خدمات از شهریور ۹۷

وی خاطرنشان کرد: با ارتقای تعاریف مربوط به استاندارد خدمات ارائه شده در بنادر تا پایان شهریورماه سال آتی، شاهد رشد کیفی خدمات همراه با رشد شاخص های عملیات بندری خواهیم بود.