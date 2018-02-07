به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از دبیرستان ۱۰ کلاسه شبانه روزی آیت الله طالقانی روستای ینگجه شهرستان زنجان، افزود: انقلاب اسلامی ایران همواره در مسیر منطق و اخلاق حرکت کرده و با وجود همه دشمنی‌ها و بداخلاقی ها که برعلیه این نظام صورت گرفته، توانسته به اقتدار و عزت دست یابد.

وی با تاکید بر اینکه پیام انقلاب اسلامی ایران اخلاق و منطق لوده و همواره برای بسط و گسترشان در جهان تلاش کرده است، ادامه داد: گفت: جمهوری اسلامی با جامعه و دنیا با اخلاق و منطق سخن می‌گوید.

درویش امیری با بیان اینکه امروز جهان پیش از هر زمان دیگر نیازمند گفتمان اخلاق و منطق است، تلاش برای نهادینه شدن این پیام را در جامعه مورد تاکید قرار داد و افزود: باید روح منطق و اخلاق در فضای آموزشی کشور بیش از پیش حکم فرما شود و باید از همه ابزار و ظرفیت‌ها برای تحقق این امر استفاده شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه دانش آموزان در چنین فضایی تربیت شوند تا بتوانند مأموریت های یک انقلاب اصیل دینی را به سرانجام برسانند، گفت: حرکت در مسیر اخلاق و منطق توسعه جامعه را در پی دارد و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اصل مهم تاکید دارد.

درویش امیری افزود: جامعه امروز، از عدم گفتمان صحیح رنج می‌برد و باید آموزش فرهنگ زندگی اجتماعی در مدارس و محیط‌های آموزشی، توسط معلمین آموزش داده شود.

وی ادامه داد: معلمان باید بدانند خدمت در محیط آموزشی و تربیت دانش آموزان ارزش کمی نیست و چهره‌های برجسته علمی همچون شهید دکتر شهریاری از همین مدارس برخاستند.