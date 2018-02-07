همسر نخست وزیر هند از تصادف جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس هند اعلام کرد همسر «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در بین سرنشینان خودرویی بوده که در بزرگراهی در غرب این کشور دچار سانحه رانندگی شده است.

بر این اساس «جاشودابه» همسر بی نام و نشان نخست وزیر هند سرنشین خودروی سواری بوده که در یکی از بزرگراه های ایالت غربی «راجاستان» با یک کامیون برخورد مرگباری داشته است.

به گفته پلیس در این تصادف رانندگی شماری از محافظان همسر مودی زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده اند. اطلاعات بیشتری از شمار قربانیان و یا مجروحان این حادثه که گفته می شود مرگبار بوده، منتشر نشده است.

در همین حال پلیس اعلام کرده در حال بررسی علت وقوع این سانحه است.