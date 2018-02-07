جشن بزرگ انقلاب در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، جشن بزرگ انقلاب ویژه برنامه زنده تلویزیونی «گوهر تابان» در مرکز تربیت معلم شهیدرجایی به همت سازمان فرهنگی ورزشی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

علی صفری شهردار قزوین در این مراسم گفت: یکی از چشم اندازهای شهرداری و شورای پنجم شهر قزوین افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود:نشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایتمندی افراد جامعه از جمله شاخصه‌های کلیدی برای شناسایی جوامع توسعه یافته است، شهری که در آن شادی و نشاط نباشد، شهر توسعه‌یافته نیست.

صفری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد:مدیریت شهری قزوین به دنبال محله محوری است و در تلاش هستیم تا تمرکز برگزاری مراسم ها در محلات شهر قزوین باشد.

رونق گردشگری قزوین از نکات مثبت بودجه ۹۷ است

داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این مراسم گفت: رونق گردشگری قزوین از نکات مثبت بودجه ۹۷ است.

حکمت اله داودی افزود: بودجه ۹۷ با رقم ۶۳۵ میلیارد تومانی تدوین شده که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته که هزینه‌های جاری آن ۳۰ درصد و عمرانی ۷۰ درصد است.

وی اظهار کرد:تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در اولویت مجموعه مدیریت شهری قزوین است و در بودجه ۹۷ توسعه زیرساخت‌های شهری، توسعه عدالت در مناطق کم‌برخوردار و ساماندهی مناطق منفصل شهری از جمله مهم‌ترین شاخص‌های اصلی بودجه پیشنهادی سال ۹۷ شهرداری قزوین است.

اجرای نمایش، سرود، موسیقی و بیان خاطرات دوران قبل از انقلاب توسط یکی از مبارزان انقلابی از جمله برنامه های مراسم جشن بزرگ انقلاب ویژه برنامه زنده تلویزیونی «گوهر تابان» بود و در پایان مراسم از «شیخ حسین علیخانی» مبارز قبل از انقلاب، «شهید فرشاد رمزی» مرزبان، شهید «محسن زارعی» مرزبان، شهید «روح اله رحیمی» مدافع حرم (تیپ فاطمیون)، «رضا علیپور» برترین ورزشکار جهان، «سعید علی اکبری» حافظ قرآن، «معین قاسمی» نخبه علمی، «گلنوش فاضل» مخترع، «شکیبا سعدی وند چگینی» مخترع و «ابولفضل دل زنده» هنرمند تجلیل شد.