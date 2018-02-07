روحانی مردم را به حضور باشکوه و مصمم در راهپیمایی ۲۲بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اظهار داشت: بسیار خرسندیم که در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه چهلمین سال انقلاب، جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران اسلامی، قدرتمند تر و پر نشاط تر از همیشه در مسیر آرمان ها و اهداف انقلاب حرکت می کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه آنچه امروز دنیا از اراده، اعتماد و نشاط مردم تفسیر خواهد کرد بر مبنای حضور باشکوه در راهپیمایی عظیم روز ۲۲ بهمن ماه است، خاطرنشان کرد: هر سال در چنین روزی وقتی مردم با آن جمعیت میلیونی و صدای رسا از امام راحل، رهبری عزیز، نظام و آرمان‌های انقلاب شان به خوبی حمایت می‌کنند، این صدای رسا دست رد بر سینه بدخواهان انقلاب اسلامی و مردم بزرگ ایران است

روحانی اضافه کرد: حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی برای ماه ها و مدت ها دشمنان و بدخواهان ملت ایران را مایوس و آنچه در طول ماه‌های گذشته بافته بودند را تبدیل به پنبه می کند. این حضور نشان می دهد که رابطه مردم و دولت صمیمی و عمیق و ارتباط مردم با ارزش های انقلاب همچنان پابرجاست.

روحانی با تاکید بر اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از ویژگی های خاصی برخوردار است و به همین دلیل باید حضور مردم در آن شکوهمند تر از سالهای گذشته باشد، گفت : دشمن در ماه های گذشته با محاسبات غلط و تفکراتی که داشت توطئه هایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران طراحی کرده بود البته هر آنچه قدرت‌های استکباری تاکنون علیه ملت ایران طراحی کرده اند همواره با شکست مواجه بوده است و مردم با حضور هوشمندانه پاسخ قاطع و محکمی به آنان داده‌اند و امسال نیز بواسطه اقداماتی که داشته اند بایستی مصمم تر از سالهای گذشته، حمایت قاطع خود را از فرهنگ ملی و دینی و اهداف بلند انقلابی و ملی شان نشان دهند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در ماههای گذشته توانسته‌ایم تروریست های خطرناکی که در منطقه نفوذ کرده و قدرت های استکباری از آنان حمایت می‌کردند را درهم بکوبیم و این پیروزی بزرگی است. همچنین در ماههای گذشته توطئه هایی که دولت آمریکا علیه مردم ایران و سیاست خارجی کشورمان طراحی کرده بود با شکست مواجه شده و در این مدت شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری از کشورهای بزرگ جهان به دولت آمریکا پاسخ "نه" داده‌ و با بیان روشن، مسیر درست و قانونی ملت ایران را مورد تایید قرار دادند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت آمریکا با همه اقتدار سیاسی و اقتصادی که برای خود فراهم کرده، بارها به مصاف برجام آمده و هر بار با شکست مواجه گردیده و به جای اول خود بازگشته است. در برابر سخنان و ادعاهای دولت آمریکا به جز یکی دو کشور، تمام ملت ها و دولت های جهان ایستادگی کرده اند.

رییس‌جمهور افزود : در سال گذشته همچنین شاهد توطئه های بی شماری برای جهان اسلام، فلسطین عزیز و قدس شریف بودیم و امروز باید با حضور با شکوه خود به همه آن توطئه ها پاسخ قاطع و محکم بدهیم.

روحانی خاطر نشان کرد: نسل جوان هم بایستی در این راهپیمایی، عزم خود را برای شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی در کشور و طرحهای که می‌تواند بازآفرینی و شکوفایی ایجاد کند، نشان دهد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد : بازآفرینی فقط برای حمل و نقل و ساختمان سازی نیست بلکه باید در سراسر کشور و در همه زمینه ها با بازآفرینی شاهد اشتغال مولد، نشاط و رونق اقتصادی باشیم و در این زمینه دولت طراحی هایی انجام داده است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز از آن حمایت کند. پشتیبانی و حمایت مردم هم ضروری است چرا که با حضور و مشارکت مردم بهتر و سریع تر می توان مسیر پیشرفت و تعالی را پیمود.