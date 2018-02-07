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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

در جلسه هیات دولت؛

روحانی مردم را به حضور باشکوه و مصمم در راهپیمایی ۲۲بهمن دعوت کرد

روحانی مردم را به حضور باشکوه و مصمم در راهپیمایی ۲۲بهمن دعوت کرد

رئیس جمهور همه مردم ایران در سراسر کشور اعم از زن و مرد و جوانان را به حضور باشکوه تر و مصمم تر در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اظهار داشت: بسیار خرسندیم که در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه چهلمین سال انقلاب، جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران اسلامی، قدرتمند تر و پر نشاط تر از همیشه در مسیر آرمان ها و اهداف انقلاب حرکت می کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه آنچه امروز دنیا از اراده، اعتماد و نشاط مردم تفسیر خواهد کرد بر مبنای حضور باشکوه در راهپیمایی عظیم روز ۲۲ بهمن ماه است، خاطرنشان کرد:  هر سال در چنین روزی وقتی مردم با آن جمعیت میلیونی و صدای رسا از امام راحل، رهبری عزیز، نظام  و آرمان‌های انقلاب شان به خوبی حمایت می‌کنند، این صدای رسا دست رد بر سینه بدخواهان انقلاب اسلامی و مردم بزرگ ایران است

روحانی اضافه کرد: حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی برای ماه ها و مدت ها دشمنان و بدخواهان ملت ایران را مایوس و آنچه در طول ماه‌های گذشته بافته بودند را تبدیل به پنبه می کند. این حضور نشان می دهد که رابطه مردم و دولت صمیمی و عمیق و ارتباط مردم با ارزش های انقلاب همچنان پابرجاست.

 روحانی با تاکید بر اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از ویژگی های خاصی برخوردار است و به همین دلیل باید حضور مردم در آن شکوهمند تر از سالهای گذشته باشد، گفت : دشمن در ماه های گذشته با محاسبات غلط و تفکراتی که داشت توطئه هایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران طراحی کرده بود البته هر آنچه قدرت‌های استکباری تاکنون علیه ملت ایران طراحی کرده اند همواره با شکست مواجه بوده است و مردم با حضور هوشمندانه پاسخ قاطع و محکمی به آنان داده‌اند و امسال نیز بواسطه اقداماتی که داشته اند بایستی مصمم تر از سالهای گذشته، حمایت قاطع خود را از فرهنگ ملی و دینی و اهداف بلند انقلابی و ملی شان نشان دهند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در ماههای گذشته توانسته‌ایم تروریست های خطرناکی که در منطقه نفوذ کرده و قدرت های استکباری از آنان حمایت می‌کردند را درهم بکوبیم و این پیروزی بزرگی است. همچنین در ماههای گذشته توطئه هایی که دولت آمریکا علیه مردم ایران و سیاست خارجی کشورمان طراحی کرده بود با شکست مواجه شده و در این مدت شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری از کشورهای بزرگ جهان به دولت آمریکا پاسخ "نه" داده‌ و با بیان روشن، مسیر درست و قانونی ملت ایران را مورد تایید قرار دادند.

 رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت آمریکا با همه اقتدار سیاسی و اقتصادی که برای خود فراهم کرده، بارها به مصاف برجام آمده و هر بار با شکست مواجه گردیده و به جای اول خود بازگشته است. در برابر سخنان و ادعاهای دولت آمریکا به جز یکی دو کشور، تمام ملت ها و دولت های جهان ایستادگی کرده اند.

رییس‌جمهور افزود : در سال گذشته همچنین شاهد توطئه های بی شماری برای جهان اسلام، فلسطین عزیز و قدس شریف بودیم و امروز باید با حضور با شکوه خود به همه آن توطئه ها پاسخ قاطع و محکم بدهیم.

 روحانی خاطر نشان کرد: نسل جوان هم بایستی در این راهپیمایی، عزم خود را برای شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی در کشور و طرحهای که می‌تواند بازآفرینی و شکوفایی ایجاد کند، نشان دهد.

 رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد : بازآفرینی فقط برای حمل و نقل و ساختمان سازی نیست بلکه باید در سراسر کشور و در همه زمینه ها با بازآفرینی شاهد اشتغال مولد، نشاط و رونق اقتصادی باشیم و در این زمینه دولت طراحی هایی انجام داده است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز از آن حمایت کند. پشتیبانی و حمایت مردم هم ضروری است چرا که با حضور و مشارکت مردم  بهتر و سریع تر می توان مسیر پیشرفت و تعالی را پیمود.

کد مطلب 4221987

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