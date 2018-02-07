روستائیان تحت پوشش بیمه سلامت برای خروج از محدوده خود مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح ساختمان جدید الاحداث بیمه سلامت شهرستان آبادان در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از خدمات قابل ارائه سازمان بیمه سلامت افزود: کمترین گلایه و شکوائیه را از سوی افراد تحت پوشش بیمه سلامت در آبادان داریم؛ البته در حوزه قانون گذاری یا آئین نامه های مربوط مشکلاتی از جمله بحث روستائیان در زمان خروج از محدوده شان به قصد سفر است که باید در سطح ملی دنبال و حل شود.

وی با اشاره بر لزوم ارجاع این افراد به پزشک مربوطه شان اظهار کرد: افراد تحت پوشش باید به طور دائم در سفرهایشان گواهی هایی را با خود همراه داشته باشند.

وی تصریح کرد: چند شکایت در این باره داشتیم که رفع شد.

فرماندار آبادان با بیان اینکه انجام اقدامات و اجرای پروژه های رفاهی برای مردم از جمله وظایف دولت است، گفت: در این راستا ۳۰ میلیارد تومان پروژه قابل بهره برداری در این دهه فجر در شهرستان آبادان مهیا شد که به طور نمادین ۱۳ میلیارد تومان آن را افتتاح می کنیم.

شهبازی افزود: معتقدیم اگر طرحی کلنگ زنی می شود باید اعتبارش هم دیده شود، اگر طرحی افتتاح می شود بایستی بلافاصله قابل استفاده برای مردم باشد.