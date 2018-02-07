حذف کتب آموزشی و آزمون های ورودی مدارس از اهداف آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی وند چهارشنبه در گفت و گو با اصحاب رسانه در تبریز اظهار داشت: وجود آزمون ها و کتاب های کمک آموزشی برای دانش آموزان استرس ایجاد می کند و رویکرد مجموعه شورای عالی آموزش و پرورش حذف این بحث از فرآیند آموزش دوره ابتدایی است و این تصمیم امسال اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: آزمون های مدارس ابتدایی غیردولتی با رویکرد تربیتی، کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان حذف می شود.

زینی وند ادامه داد: وجود آزمون های مختلف در مدارس غیردولتی موجب پدید آمدن موسسات مختلف و ایجاد کتاب های کمک های درسی شده و کتاب های کمک درسی و آزمون های مختلف گردش مالی بالایی را در پی دارد.

وی تأکید کرد: فضاسازی هایی که این روزها علیه ممنوعیت برگزاری آزمون در دبستان ها، منویات تربیتی ندارد و نیات سودجویانه دارد، اظهار داشت: یکی از بهترین تصمیم هایی که آموزش و پرورش در سال های اخیر گرفته است، همین کمرنگ کردن آزمون ها در مدارس دولتی و غیردولتی است.

زینی وند به جمله وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه «حجم آزمون ها نباید کودکی را از کودکان بگیرد»، اشاره کرد و گفت: باید دانش آموز احساس شادی کند و یقیناً آزمون ها، احساس زندگی را از بین می برد.

وی با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین مدارس غیردولتی و غیر انتفاعی وجود ندارد، خاطر نشان کردو گفت: تمامی قوانین مدارس دولتی در مدارس غیردولتی هم ساری وجاری است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی گفت: علت تفاوت شهریه مدارس غیردولتی شهریه تمام شده برای مدارس بوده و ۱۳ آیتم در تعیین شهریه تاثیر گذار است.

وی در خصوص اخذ شهریه در مدارس غیردولتی، اظهار داشت: امسال شهریه را در قالب سامانه ای به مدارس اعلام می کنیم و همه فرایندها در قالب سامانه انجام می شود ضمن اینکه دیگر قرارداد دستی بین اولیای دانش آموز و مدیر مدرسه غیردولتی امضا نمی شود و قراردادها باید در قالب سامانه باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: میزان بودجه آموزش و پرورش کفاف تامین نیازهای دانش آموزان در مدارس دولتی را ندارد و توسعه این بخش ضروری و اجتناب ناپذیر است.

زینی وند در پایان سخنان خود گفت: در سالهای گذشته بین معلم و موسس در خصوص حقوق و دستمزد قرارداد منعقد شده است و این مهم همواره اجرایی خواهد شد.