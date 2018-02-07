باغ موزه قصر میزبان ۱۰۰ اثر برگزیده «نورنگار»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه جشنواره عکس نورنگار، ۶ برنده نهایی این جشنواره با حضور هیات داوران، دبیر جشنواره و مدیرعامل مجموعه نورنگار و برخی از چهره‌های رشته عکاسی معرفی خواهند شد. این نمایشگاه ۲۴ بهمن‌ماه در تالار ملک‌الشعرای بهار باغ موزه قصر گشایش می‌یابد.

آثار برگزیده نمایشگاه جشنواره عکس نورنگار از میان ۳۷۷۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شده‌اند که از ۱۰۰ عکس راه‌یافته به بخش نمایشگاه و کتاب جشنواره، ۷۰ عکس مربوط به بخش «ایران من» و ۳۰ عکس نیز مربوط به بخش «بناهای باستانی و تاریخی ایران» هستند.

داوری آثار این دوره را اسماعیل عباسی، ابراهیم حقیقی و محمد ستاری بر عهده داشتند که به همراه برخی از چهره‌های رشته عکاسی، محمد فروغی مدیرعامل مجموعه نورنگار و مسعود افشانی دبیر جشنواره عکس نورنگار در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

همزمان با مراسم افتتاحیه نمایشگاه، ۶ برنده نهایی شامل سه برنده در بخش «ایران من» و سه برنده در بخش «بناهای باستانی و تاریخی ایران» معرفی و جایزه جشنواره، به همراه تندیس و دیپلم افتخار به آن‌ها اهدا خواهد شد.

همچنین در این مراسم از کتاب جشنواره رونمایی و به همراه گواهی شرکت در جشنواره، به عکاسان راه‌یافته به نمایشگاه اهدا خواهد شد.

البته همان‌طور که پیش از این نیز اعلام شده بود مراسم اختتامیه جشنواره برگزار نمی‌شود و مبلغ این مراسم به زلزله‌زدگان کرمانشاه اختصاص پیدا کرده است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه تا یک اسفند به نشانی خیابان شریعتی، خیابان پلیس، باغ موزه قصر، تالار ملک‌الشعرای بهار مراجعه کنند.