اتصال خط ریلی فارس به مرکز صنعتی توسعه اقتصادی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در دیدار با مدیرکل راه آهن کشور ضمن تشریح وضعیت خطوط ریلی استان اظهار داشت: شهرستان مرودشت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان همچنان فاقد ایستگاه راه آهن بوده و با بررسی های انجام شده مشکل تملک زمین این ایستگاه هنوز رفع نشده است که می بایست با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن هر چه سریع تر این مشکل مرتفع شود و راه آهن ج.ا.ا نیز نسبت به احداث ایستگاهی مناسب در این شهرستان اقدام نماید.

وی ادامه داد: احداث خط دوم مرودشت - شیراز یکی دیگر از طرح هایی است که از زمان تأسیس راه آهن فارس هیچ گونه عملیاتی روی آن انجام نشده و به صورت نیمه تمام رها شده است و امیدواریم که راه آهن به زودی پیگیری شروع این عملیات را در دستور کار قرار دهد.

تبادار ضمن اشاره به رسالت راه آهن در حوزه بار گفت: یکی دیگر از طرح هایی که می تواند از لحاظ اقتصادی به فارس کمک کند شناسایی چشمه های بار و احداث خطوط آنتنی است که باید تلاش کنیم مراکز بار به خط ریلی موجود اصفهان به شیراز متصل شود.

وی ادامه داد: اگر راه آهن ج.ا.ا اولویت این خطوط را مشخص کند استانداری نیز کمک خواهد کرد که مراکز عمده بار استان به خط ریلی شیراز به اصفهان متصل شده و بخش قابل توجهی از بار استان از طریق ریل جا به جا شود که هم از لحاظ اقتصادی برای استان به صرفه است و هم در کاهش تردد کامیون ها در جاده کمک می کند و این امر افزایش امنیت جاده ها را نیز در پی دارد.

استاندار فارس هم چنین احداث راه اهن سریع السیر اصفهان شیراز را حائز اهمیت برشمرد و گفت : با توجه به اینکه احداث راه آهن سریع السیر تهران به اصفهان در حال اجرا است و خط ریلی موجود اصفهان-شیراز در ادامه این طرح قرار دارد احداث راه آهن سریع السیر شیراز-اصفهان یکی دیگر از پروژه هایی است که در توسعه آتی راه آهن فارس نقش بسزایی دارد و این امر تا اجرای شدن آن نیاز به پیگیری راه آهن ج.ا.ا دارد.

نماینده عالی دولت در استان فارس به موضوع افزایش قطار های شیراز نیز پرداخت و گفت : قطار شیراز-مشهد که در حال حاضر سیر آن به صورت یک روز در میان انجام می شود و به دلیل اینکه قطارهای شیراز به مقاصد تهران و مشهد در اصفهان توقف ندارد امکان استفاده مردم فارس و اصفهان از این قطار ها وجود ندارد لذا انتظار می رود که روزانه شدن قطار های شیراز –مشهد و راه اندازی قطار شیراز –اصفهان در دستور کار راه آهن قرار گیرد.